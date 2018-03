Fútbol.- Los socios felicitan a Pérez por su gestión y los compromisarios piden el enjuiciamiento de Ramón Calderón

20/09/2009 - 13:14

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue felicitado hoy por sus socios durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria por su gestión al frente del club, al tiempo que los 15 de los 17 socios que intervinieron en el turno de ruegos y preguntas pidieron que las acciones perpetradas por el ex mandatario Ramón Calderón no queden impunes.

"No hay que olvidar lo que ha pasado y que lo de las trampas no va con nosotros. Dejémoslo estar porque los jueces están para esto y vamos intentar entre todos administrarlo de la mejor manera posible. Vamos a hacerlo con la mayor delicadeza posible y espero que si les pasa algo que se sepa, pero tengamos en cuenta siempre el pasado para que no nos vuelva a ocurrir", comentó el presidente en un claro mensaje a Calderón.

El primer socio en exponer su postura fue el presidente de Plataforma Blanca, Eugenio Martínez Bravo, que apoyó deliberadamente a Pérez, aunque critico el riesgo económico que va a tomar. "Le deseamos de todo corazón nuestra mayor confianza. Se hace necesario aprobar una financiación muy extraordinaria. Los socios van a tener que pagar más para pagar esta financiación, pero nos preocupa que los ingresos no sean superiores a los gastos esperados. Que nadie se lleve a engaño porque este modelo entraña enorme gasto y riesgo. Confío en su compromiso de transparencia y que nos avise de cualquier gasto imprevisto", expresó.

Además Blanco, al igual que otros tantos socios arengó a Pérez a modificar los estatutos del club para que no vuelvan a repetirse situaciones anteriores. "Me presenté en 2000 porque la propiedad nuestra estaba en peligro y ahora lo he vuelto a hacerlo por la misma razón. Me importa más cambiar los estatutos que lo deportivo, es mi objetivo, que nadie pueda apoderarse del Real Madrid", indicó.

"Lo peor de aquella asamblea del 7 de diciembre de 2008 no fueron las votaciones, sino la imagen que transmitimos al mundo. Ese espectáculo que dimos al mundo entero no lo debemos de hacer. Ahí se produjo una fractura entre los socios y eso no debe ocurrir nunca más", aseguró un Pérez que buscó el consenso entre sus socios.

Además, Florentino Pérez quiso cerrar cualquier debate respecto a su predecesor temporal en el cargo Vicente Boluda. "El señor Boluda hizo mucho bien por el Real Madrid porque no pactó con nadie y se preocupó porque el madridismo tuviera unas elecciones democráticas y acabara con una de las etapas más oscuras de nuestra historia", manifestó.

Sin embargo, esas elecciones democráticas no se produjeron por falta de candidatos, algo muy criticado por el único socio que atacó al nuevo presidente, Jesús María López. "No nos venda el estadio Santiago Bernabéu. Usted es presidente y a mi no se me ha dejado votar, eso no se puede permitir. Usted podría llamarse Celestino Garrapata y no le habría impedido ser presidente. La deuda del club son 490 millones y usted no lo dice", dijo el socio 2.494 del Real Madrid.

Aunque su crítica más dura llegó en la parcela deportiva. "Hay aspectos oscuros en la contratación de jugadores. CR9 no vale 94 millones, valía 64 millones y esos 30 que hay por ahí escondidos como son. En los gastos de personal me mezcla todo con los ejecutivos, empleados y asalariados. El Real Madrid parece un ministerio, con tantos directores. Diga cuanto costó el espectáculo circense de la presentación de Cristiano. Yo no puedo admitir que el Gijón empate en el Bernabéu con el equipazo que hemos fichado. Valdano la retórica no vende porque eso sirve para comer la cabeza a los alevines, pero los juveniles se marchan y pasan de este tío", dijo.

Pérez respondió con dureza a López. "Siento que no haya habido elecciones. Estaba dispuesto a debatir con otras personas. Los estatutos no tienen la culpa, lo que ha pasado es que no ha habido otros candidatos. La deuda financiera son 327 millones de euros, ni más ni menos. Este club tiene 500 empleados y necesitamos una organización moderna y eficaz. No necesitamos a los mejores en el terreno de juego solamente, también en los despachos", recordó.

"El señor Valdano es un activo de este club y va a seguir siéndolo. La presentación de Cristiano no fue un circo, sino que fue portada en todos los periódicos del mundo. Demostramos con él que la cosa ha cambiado, que el Real Madrid va a recuperar el liderazgo mundial deportivo", enunció.

El presidente manifestó el objetivo que tiene durante su mandato. "Vamos a trabajar para que el Real Madrid sea líder en lo deportivo y que no deje de ser cabeza de serie en la 'Champions'. Otros equipos españoles tenían un historial mucho más pobre que el nuestro y lo es (FC Barcelona). El arzobispo de Cataluña critica y el nuncio de Madrid viene a la presentación de Cristiano Ronaldo. Esto son pasiones de cada y no hay que darle más vueltas. Todos somos aficionados y debemos ser solidarios. No puede ser que 12.000 abonados no cedan su abono si no vienen al Bernabéu como está ocurriendo", comentó en tono social.

PETICIONES VARIOPINTAS.

Varios socios protagonizaron varias sugerencias extravagantes que levantaron los aplausos y risas del pabellón 10 de Ifema. José Luis Caneda propuso que la "Ciudad Deportiva, se llame Florentino Pérez".

"Sé que muchos se fían más del aspecto financiero que del deportivo, así que demen ese voto de confianza. Lo que más me motiva de mi cargo es blindarnos de sociedades y gente que quiera perturbar al Real Madrid. Santiago Bernabéu se podría haber presentado porque tenía la credibilidad económica de todos los bancos españoles", apuntó Pérez.

Pérez alcanzó una reflexión final en su discurso de réplica a los socios que intervinieron. "Aquí no van a encontrar a gente que busque aprovecharse, aquí va a haber unión entre los socios y progreso. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid sea el mejor club del siglo XXI", concluyó Pérez.