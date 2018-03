Los socios respaldan a Florentino y piden que se investigue a la anterior directiva

Madrid, 20 sep (EFE).- Los socios compromisario del Real Madrid presentes en la Asamblea general respaldaron a Florentino Pérez, y en el orden del día de ruegos y preguntas, pidieron que no se zanje el pasado sino que se investiguen las irregularidades realizadas por la directiva que encabezó Ramón Calderón.

La baja participación de socios en el momento que debía tomar la palabra -lo hicieron 16 de 1022 compromisarios presentes-, mostró el apoyo total a Florentino Pérez, que recibió elogios de la mayoría de los que subieron al estrado y peticiones, como ampliar la investigación sobre irregularidades cometidas en el club.

Luis Cáceres (socio 4.402), Antonio Mateo (socio 16.532), Eugenio Escudero (socio 5.001) y Carlos Mendoza (socio 14.181) fueron los más contundentes.

"Es necesaria una investigación para saber los culpables de la situación, levantar las alfombras de la parte noble del Bernabéu, que se activen mecanismos para no volver a caer en los mismos horrores", dijo Cáceres. "Todo el cisma de Calderón debe tratar de solucionarlo la junta", añadió Escudero.

"Deben investigar las cuentas hasta las últimas consecuencias porque reforzaremos nuestra imagen y nuestro prestigio", manifestó Mendoza.

El primer socio que tomó la palabra fue Eugenio Martínez Bravo, quien se perfiló como uno de los rivales de Florentino Pérez para unas elecciones a las que no se presentó por la falta de aval bancario.

"Felicito a Florentino. Toca darle nuestra confianza, estar unidos en un mismo fin tras crear una de las mejores plantillas del mundo. Los 1.500 socios de Plataforma Blanca le damos nuestro voto de confianza", manifestó antes de iniciar una serie de peticiones, que fueron apoyadas por más socios, en la "renovación de los estatutos".

"Hacen falta cambios reales de los estatutos en la organización más democrática del mundo, una renovación que está pendiente. Es el déficit democrático de nuestra institución", añadió.

Alberto Villaverde (socio 14.290) secundó la propuesta. "El regreso de Florentino pone fin a la mayor crisis institucional de la historia del club. Lo que nos ha pasado no puede volver a ocurrir y pare ello deben traer una reforma de estatutos. Los que tenemos han demostrado que no están a la altura del club".

La voz más crítica con Florentino fue la de Jesús María López (socio 2.494), que pidió al presidente que "no venda el estadio Bernabéu", le reprochó que no hubiese elecciones. "No pude votar, es una incoherencia, usted no es Celestino Garrapata".

Así como la deuda y el gasto en macropresentaciones de jugadores. "No sabemos cuál es la deuda del club. Hay aspectos oscurillos. Empiezo a contar directores y no paro, esto parece un ministerio. Me gustaría saber cuánto ha costado el espectáculo circense de la presentación de Ronaldo".

Florentino Pérez tomó la palabra para agradecer los elogios y responder a las inquietudes mostradas por los socios. "Si he dado un paso para volver ha sido para que entre todos nos organicemos y que nunca más podamos tener comportamientos como los de últimamente, que nos blindemos de comportamientos irregulares", valoró sobre la reforma de estatutos.

"Me ha sorprendido que alguien me pida que no venda el Bernabéu. Hemos dejado un estadio espectacular por dentro, invirtiendo 30.000 millones de las antiguas pesetas, y se modernizará por fuera para ser símbolo del Real Madrid y de la ciudad", expresó.

Sobre la "deuda financiera neta", la cuantificó en "327 millones de euros", y terminó defendiendo la repercusión de la presentación de Cristiano Ronaldo e ironizando con la queja que hizo el arzobispo de Barcelona. "Mientras él lo criticó, el nuncio de su santidad vino a la presentación de Cristiano. El fútbol es pasión y entusiasmo".

Por último, calmó a los que pidieron las investigaciones sobre la directiva de Calderón. "Hay dos jueces. Uno mira que pasó en las elecciones de 2006 y otro en la asamblea del 7 de diciembre. Nos vamos a judicializar pero nos ayudará a que a nadie se le ocurra hacer trampas en una institución tan prestigiosa como el Real Madrid".