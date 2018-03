Fútbol.- Más de 10.000 personas visitan el Santiago Bernabéu durante 'La noche en blanco'

20/09/2009 - 14:52

Más de 10.000 personas aprovecharon anoche la propuesta del Real Madrid para realizar el 'Tour del Bernabéu' con motivo de 'La noche en blanco', que se celebraba en Madrid, donde pudieron visitar el estadio madridista desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid contribuyó a la cuarta edición de 'La noche en blanco' abriendo de manera gratuita las puertas del estadio para que los asistentes pudieran visitar las instalaciones y la sala de trofeos, mientras en los aledaños del Bernabéu tenía lugar un espectáculo de danza llamado 'The Dark side of the Earth'.

Con las puertas del estadio abiertas desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada, fueron unas 10.000 las personas que eligieron visitar las instalaciones madridistas durante la noche cultural madrileña.