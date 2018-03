La pegada del Real Madrid ante la ilusión del Xerez

Efe 20/09/2009 - 16:29 Comentarios

El Real Madrid recibe en el estadio Santiago Bernabéu al Xerez, por primera vez en la historia de la máxima categoría del fútbol español, en un encuentro en el que los madridistas, que recuperan a Sergio Ramos, quieren exhibir su pegada ante la ilusión de un recién ascendido con poco que perder.

El madridismo espera un plácido domingo, instalado en un proyecto ambicioso tras el regreso de Florentino Pérez, con una mañana de Asamblea alejada de las polémicas de las últimas, y una tarde de fútbol en la que el equipo de Manuel Pellegrini desea prolongar su dulce momento.

Recupera el técnico chileno a un hombre imprescindible en su esquema. Ha seguido al detalle la recuperación de Sergio Ramos, que tras superar una tendinitis debutará esta temporada con la ilusión de recuperar la mejor de sus imágenes. Tras un año irregular en el equipo blanco, el defensa andaluz vuelve con la fe de recuperar la mejor de sus imágenes con ansiedad de vestirse de corto, algo que no hace desde que España cayó ante Estados Unidos en la Copa Confederaciones el pasado mes de junio.

Las rotaciones y el regreso de Sergio Ramos, provocará que Pellegrini no decida hasta última hora el equipo titular. En principio Raúl Albiol está recuperado de su esguince de tobillo para jugar. Si el técnico chileno decide no arriesgar jugará Sergio Ramos de central. Si no hay riesgos que correr lo hará de lateral.

No podrá contar Pellegrini con Xabi Alonso, el cerebro del nuevo Real Madrid, ni Christoph Metzelder. Los dos se lesionaron esta semana en la previa y durante el estreno de Liga de Campeones en Zúrich.

El día de Guti

Junto a Ramos, todo indica a que José María Gutiérrez 'Guti' será el elegido para llevar la manija y que Karim Benzemá regresará en punta en detrimento del argentino Gonzalo Higuaín, para prolongar la buena racha goleadora blanca que en los dos últimos encuentros ha marcado ocho tantos y cuenta sus partidos por victorias.

Enfrente tendrá a un ilusionado Xerez, que afronta el partido del Bernabéu con mucho más que ganar que una victoria y tres puntos, si sorprende al conjunto madridista en su feudo.

El recién ascendido es consciente de la dificultad de abordar a un grande y más siendo visitante, por lo que tratará de presentar una buena defensa y luego buscar los puntos débiles del rival para sorprenderle y ver puerta.

Con la ilusión por bandera

El técnico del Xerez, José Angel "Cuco" Ziganda, ha insistido a su conjunto en la necesidad de mantener la ilusión y la falta de miedo ante un "grande", además, futbolistas del Xerez como Antoñito, Redondo y Viqueira ya saben lo que es ganar en el Bernabéu, ya que Antoñito lo logró con el Sevilla y el Racing de Santander; Redondo, con el Sevilla; y Viqueira, con el Recreativo de Huelva.

Ziganda no puede contar con Mendoza, sancionado por su expulsión frente al Athletic de Bilbao; ni tampoco con Orellana, pendiente del permiso del Consejo Superior de Deportes (CSD) para jugar.

El técnico xerecista ha incluido en la lista de convocados para el partido ante el Real Madrid a Francis, duda durante la semana por una sobrecarga en el sartorio del muslo de la pierna derecha, y en cambio, ha dejado fuera de la convocatoria a Mario Bermejo y Víctor Sánchez.

Además del sancionado Mendoza se caen del equipo titular por decisión técnica Abel, Víctor Sánchez, Momo y Mario Bermejo, y entrarían en el once Vicente Moreno, Viqueira, Armenteros, Casado y Maldonado, mientras que vuelve también al equipo titular Carlos Calvo tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en Mallorca.