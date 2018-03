Fútbol.- Pellegrini: "Me voy contento porque ganamos 5-0"

20/09/2009 - 22:46

El técnico del Real Madrid, Manuel Pellegrini, realizó autocrítica y señaló que se va "contento" porque ganaron 5-0, a la vez que comentó que no jugaron "tan bien", tras la victoria de su equipo (5-0) ante el Xerez y que les situá como líderes de la Liga BBVA, después de la tercera jornada.

"Hoy me voy contento porque ganamos 5-0, no dejo de lado el resultado, los goles no son casualidad, aunque no jugamos tan bien. Tenemos ciertas irregularidades normales en este inicio del Campeonato, pero tengo la conciencia tranquila por cómo están saliendo las cosas, seguimos mejorando", apuntó.

A su vez, el chileno analizó la floja primera parte de su equipo. "Cada partido es distinto, no hicimos un buen partido con el balón a nivel colectivo, sobre todo los últimos veinte minutos del primer tiempo, quizá nos confiamos con el primer gol y el Xerez hizo buena administración del balón", explicó.

Por otro lado, el entrenador destacó la mejora de su equipo tras la reanudación. "En el segundo tiempo mejoramos con el ingreso de centrocampistas y se concretaron los goles, todo sumado a más seguridad defensiva. Mi autocrítica es que hemos hecho un disconforme partido en cuanto a la tendencia al balón", manifestó.

Pellegrini también habló de las rotaciones que está realizando en este inicio de temporada. "Estos eran los jugadores que estimamos que estaban mejor para este encuentro. Además hemos tenido en cuenta que esta será una semana con tres partidos. Las dos fórmulas, con tendencia de delanteros y la otra con centrocampistas que dan mejor trato al balón, funcionan", expresó.

Por último, el madridista no se olvidó de comentar los silbidos que recibió su centrocampista Fernando Gago en el Santiago Bernabeu. "El público ve, siente y expresa, a veces en forma aplausos y otras en forma de pitos, hoy le tocó a Gago pero no debe afectar al jugador porque con su talento puede revertir la situación", concluyó.