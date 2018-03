Fútbol.- Ruud Van Nistelroy se lesiona en el cuádriceps izquierdo tras su retorno a los terrenos de juego

20/09/2009 - 23:57

El delantero holandés del Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, se lesionó de forma leve en su cuádriceps izquierdo en su regreso a la competición en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu frente al Xerez, en el que los blancos vencieron con un cómodo resultado (5-0), y en el que el ariete volvió a ver puerta tras once meses de inactividad como consecencia de un traumatismo en el menisco derecho.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En concreto, fue en la consecución del disparo del veterano delantero a meta, en el quinto tanto de los merengues, cuando se llevaba las manos a uno de sus muslos. Aunque no se sabrá hasta mañana lunes el alcance de la lesión al realizarle los médicos del club las convenientes pruebas médicas para determinar si se trata de una rotura muscular.

"Estoy bien, pero me he hecho daño al marcar el gol. Era mi sueño volver así, marcando y con una asistencia de gol. Estoy muy emocionado por el cariño de la gente. Mañana tengo resonancia y ojalá que no sea nada serio. He trabajado mucho para volver a estar con el equipo y todo ha ido tremendamente bien. Ahora vamos a ver como está el cuádriceps", concluyó en declaraciones a Real Madrid Televisión recogidas por Europa Press.