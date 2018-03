Pellegrini: "No hay malestar en la plantilla por las concentraciones"

Agencias 27/10/2009 - 16:13

El entrenador chileno del Real Madrid, Manuel Pellegrini, ha negado que haya "ningún tipo de malestar en la plantilla" por las concentraciones antes de cada partido, aunque asume que no todo el mundo puede estar contento.

"No hay ningún tipo de malestar en la plantilla. Cuando uno enfrenta una competición como la Copa de Rey y da la señal de que no hay que concentrarse para un partido, luego vienen los traspiés. Muchos pueden no estar de acuerdo pero de ahí a estar molestos para nada. El compromiso del jugador se ve cuando acata una decisión con la que es imposible que todos estén de acuerdo", afirmó.

Pellegrini aseguró, en la rueda de prensa previa al duelo de Copa del Rey contra el Alcorcón, que el club le da importancia al torneo ya que "por historia y por tradición cualquier competición del Real Madrid tiene que ser un objetivo".

"Desgraciadamente, en los últimos años no se ha conseguido pero es importante por lo menos intentarlo. En ningún caso va a ser un campeonato que dejemos de lado porque creo que es importante para el club y para la plantilla jugar más minutos. Vamos a intentar conseguir el primer objetivo que es clasificarse para la siguiente instancia", dijo.

El entrenador chileno ha resaltado que de entre las metas del equipo antes de fin de año, seguir vivos en la Copa es una de ellas: "Creo que es importante que vayamos cumpliendo por lo menos los objetivos de este año que son clasificarse en Champions y en la Copa del Rey, las dos cosas que podemos hacer de aquí a diciembre. Y ojalá en la liga pasar de los treinta puntos", manifestó.

Sobre el rival de esta noche reconoce que lo han estudiado y que la principal diferencia entre ambos equipos puede ser la motivación: "Los fuimos a ver los dos últimos partidos. Es un buen equipo que el año pasado peleó por subir de división. Le gusta jugar bien al fútbol y la diferencia hoy día solamente se puede producir en la motivación, que la de ellos va a ser muchísima".