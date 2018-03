Fútbol/Copa.- Caparrós: "El Rayo está en inercia positiva, y si no estamos a un buen nivel lo pasaremos mal"

El técnico del Athletic Club, Joaquín Caparrós, advirtió esta tarde en la previa del encuentro de ida de los dieciseisavos de final de mañana frente al Rayo Vallecano (Teresa Rivero, 20.00 horas), que si sus jugadores no están "a un buen nivel" lo pasarán "mal" ante un rival que se encuentra en una "buena dinámica de resultados" y en un campo "con unas dimensiones especiales.

"Enfrente vamos a un buen Rayo, un equipo que está en un dinámica buena de resultados, que está ahí arriba en una inercia positiva, que lleva tres o cuatro años con Mel, y que el año pasado se quedó a las puertas de subir a Primera, que tiene futbolistas con experiencia y un campo con unas dimensiones especiales al que ellos tiene cogida la referencia. Va a ser un partido complicado", resumió Caparrós.

Por ello, el técnico de Utrera tiene claro que el Athletic no puede despistarse mañana en el Teresa Rivero. "Si no estamos a un buen nivel lo vamos a pasar mal. Tenemos que tratar de que no hagan su juego, tener la posesión de la pelota, apretarles, jugarles lo más lejos de nuestra portería", enumeró el de Utrera, que avisó sobre el peligro que tiene el Rayo en "las jugadas a balón parado, porque tiene jugadores que ejecutan bien". "Por eso, si no estamos atentos, lo podemos pasar mal", apostilló

Así pues, Caparrós, pese al buen número de bajas por lesión con las que con las que cuenta, aseguró que el Athletic debe ir a Vallecas "a competir y a intentar hacer un buen partido" en el que apuntó que será "importante meter gol". No obstante, recordó que "independientemente del resultado" de mañana, "la eliminatoria se va a decidir aquí en San Mamés".

EL FILIAL IÑIGO PÉREZ, CON OPCIONES

El entrenador sevillano admitió que no podrá introducir grandes variaciones en la alineación. "No puede haber muchos cambios porque los 18 que están son todos los que son, quitando a Javi Martínez y Susaeta", a quienes ha decidido dar descanso.

Asimismo, Caparrós avanzó que el joven medio centro del filial Iñigo Pérez "tiene opciones" de jugar y porque su participación ayudaría a "refrescar" una demarcación en la que los rojiblancos se encuentran ahora mismo "muy justos" de efectivos. "Está David López, pero lleva algunas semanas sin jugar, y Gabilondo, que hizo un gasto tanto el domingo como el partido anterior. Así que (Iñigo) puede ser una opción", reiteró.

ROMPER LA INERCIA NEGATIVA

El preparador rojiblanco confía en que el encuentro copero frente al Rayo permita al equipo recuperar las sensaciones perdidas debido a la mala racha de resultados que encadena. "Siempre que se viene de perder lo bueno es romper la inercia perdedora. Además --añadió-- la Copa es una competición de la que el Athletic guarda "muy buenos recuerdos" tras alcanzar la final la pasada temporada, y que esta campaña quiere "iniciar bien".

"Sabemos que eso tiene un gasto (físico), pero hay que olvidar lo que viene el sábado (el Atlético de Madrid) y centrarnos exclusivamente en el partido de Copa", concluyó.