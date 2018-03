El Sporting encarrila su pase a octavos

Agencias 27/10/2009 - 22:16 Comentarios

El Sporting de Gijón encarriló su pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un empate en el estadio del Recreativo de Huelva (1-1) en un partido gris, con muy poco espectáculo.

El Recreativo se puso pronto por delante, en el minuto 4, ante un equipo asturiano que, pese mostró su superioridad técnica a lo largo de todo el duelo, no pudo con un rival que nunca se entregó.



Aún no se habían acomodado los jugadores en el terreno de juego, cuando un error defensivo sportinguista propició que el argentino Jerónimo Barrales controlase el balón y centrase sobre el área visitante para que el portugués Candeias batiese el portal de Cuéllar.



El gol hizo reaccionar al conjunto gijonés, pero apenas creó peligro ante el portal andaluz. Kike Mateo, en los minutos 12 y 15, disparó alto. El equipo onubense supo defender su parcela para intentar golpear a la contra en base a su velocidad.



Desde mediados del primer período, el Sporting se hizo dueño del centro del campo, pero no encontró huecos para crear peligro ante Bernardo, quien, en el minuto 39, se lució al rechazar a córner un duro disparo de Bilic en la única oportunidad de que gozaron los discípulos de Manolo Preciado en el tramo final del primer acto.



Se invirtieron las tornas al comienzo de la segunda parte y, en el minuto 47, una penetración por la banda derecha de Kike Mateo fue culminada con un remate de cabeza por Bilic que equilibró la balanza.



Minutos después, Barrales dispuso de una gran ocasión, pero su disparo salió alto.



Con el empate, el Sporting acrecentó su superioridad en el terreno, aunque no encontró huecos ante el buen quehacer defensivo del equipo onubense.



Javi López, buscando un revulsivo, hizo entrar al juvenil Miguelito, mientras que Preciado también movió el banquillo. Aunque la tónica del juego no cambió, el Recreativo, en el minuto 83, dispuso de una buena ocasión tras un fallo de Cuéllar en una salida.



Hasta el final, la superioridad gijonesa no se tradujo en el marcador gracias al acierto defensivo onubense y a la falta de profundidad de los asturianos.