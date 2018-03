Quique: "La primera prueba bien, ahora hay que pasarlo al primer nivel"

Marbella (Málaga), 27 oct (EFE).- Quique Sánchez Flores, que hoy debutó como entrenador del Atlético de Madrid con un triunfo en la Copa sobre el Marbella (0-2), se mostró satisfecho con un rendimiento del conjunto pero advirtió que "ahora hay que pasarlo al primer nivel".

"La sensación ha sido buena. Sigo con la misma idea, (los jugadores) son inteligentes. Hemos tenido el control del partido, dos palos, ocasiones y dos goles, contra un equipo que es difícil. No hay que confiarse pero es un buen resultado", destacó en la rueda de prensa posterior.

Quique afirmó que no se espera menos del rendimiento del conjunto, porque confía en la plantilla. "No me lo esperaba peor. Los jugadores tienen recursos para revertir la situación".

"Han jugado bien por banda, han hecho cosas interesantes y han hecho un partido muy serio, concediendo pocas ocasiones de gol. Me gusta que son inteligentes, que saben lo que tienen que hacer, no permitir las contras. La primera prueba ha estado francamente bien. Ahora hay que pasarlo al primer nivel", añadió.

José Luis Montes, entrenador del Marbella, lamentó que su equipo encajase tan pronto un gol y, además, en propia meta.

"La clave venía por la capacidad que tuviésemos sin encajar un tanto. Si marcaban pronto, se ponía cuesta arriba. Ha sido una desgracia encajar ese gol y nos ha obligado a ir en contra y ante un rival de tal calidad, con la posesión, hemos corrido mucho", señaló.

"Hemos dado buenas sensaciones y al final estábamos muy cansados y el segundo gol ha terminado de rematar el partido. La primera mitad hemos corrido mucho, en la segunda tuvimos dos opciones; correr o tener más posesión. Aun así, no le hemos perdido la cara al encuentro, siempre estuvimos metidos. El partido de vuelta lo planteamos para pasarlo bien, intentar jugar lo mejor posible, competir y hacerlo bien", añadió.