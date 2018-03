El Alcorcón atiza sin piedad al Real Madrid

verguanza debería darme si fuera del madri, 409 millones contra 1,2 millones , que desgracia ser madrididista, romper vuestras camisetas, dejar de soñar con cosas inalcansables como liga champions, mirar a lograr la permanecia y coas asi, mirar bien los colistas que pronto estareis cerca, no volvais a decir que el madrid es mas que un club o cosas absurdas de esas que dice floren. la otra semana oy a hawai y dire que españa lo ha comprado un arabae y que no lo consideramos españo,l para no hacer quedar mal nuestra nacion .



un saludo a atodos , levantar el pecho y buscar otro equipo para apoyar