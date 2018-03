Fútbol.- Ogbeche (Cádiz) agradece a Competición que le haya dejado sin sanción "porque realmente no hubo agresión"

6/11/2009 - 15:38

El delantero nigeriano del Cádiz, Bartholomew Ogbeche, agradeció hoy al Comité de Competición que haya dejado sin efecto la sanción de cuatro partidos que tenía, porque, según el propio ariete, "realmente no hubo agresión" al jugador del Castellón Xisco Campos, tras el partido que enfrentó a ambos conjuntos la jornada pasada.

CÁDIZ, 6 (EUROPA PRESS)

Ogbeche se mostró, igualmente, agradecido a la entidad cadista por los esfuerzos realizados para que levantaran su sanción, lo que le permitirá medirse al Betis el próximo domingo, en el estadio Ramón de Carranza.

"Estoy muy contento, agradezco a Competición que me haya quitado los partidos de sanción, porque realmente no hubo agresión. También agradezco al club los esfuerzos que hicieron para que Competición mirara mi caso. Estoy muy contento", dijo.

El punta afirmó que, pese a que no ha pasado buena semana, ahora está plenamente centrado en el mencionado duelo contra los verdiblancos. "Seguía siendo optimista, pero como nunca se sabe, no sabía si me iban a quitar los partidos o me iban a dar uno. Esperaba todo, pero, más que nada, que las pocas imágenes que había, me ayudaran. Me sentó mal la noticia al principio de la semana, me puso nervioso, pero ahora los nervios han bajado y estoy con la cabeza puesta en el partido contra el Betis del domingo", dijo.

Por último, Ogbeche aseguró que ha aprendido de lo sucedido. "Claro que me ha servido de experiencia. Espero no volver a tener un caso como este. Si mañana ocurriera algo similar, ahora ya sé como afrontar esos problemas", finalizó.