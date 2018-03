Oltra dice que no conoce bien el tema pero considera que puede haber agravio

Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).- El entrenador del Club Deportivo Tenerife comentó hoy que prefiere no pronunciarse porque no conoce bien el tema de la subida del IRPF para trabajadores extranjeros con rentas superiores a los 600.000 euros anuales, aunque sí considera que puede haber agravio.

"Puede haber opiniones de todo tipo, no conozco el tema ni controlo eso, pero es evidente que si lo ves desde el punto de vista de los jugadores nacionales es un agravio comparativo y podía estar bien", dijo.

También comentó que él no tiene competencia para opinar que se detenga o no la Liga: "Mi opinión no va a valer para nada, por lo tanto los que tengan que determinarlo que lo hagan, no sé si es bueno o no, de verdad que estoy al margen porque no conozco el tema y no se si afecta al Tenerife, aseguró el entrenador valenciano.