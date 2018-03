Guardiola cree que Gobierno debería explicar las causas de la crisis

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 nov (EFE).- Alejado del discurso puramente futbolístico, el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, aprovechó hoy una pregunta relativa a la subida del IRPF para trabajadores extranjeros con rentas superiores a los 600.000 euros anuales para reclamar al Gobierno que explique las causas de "por qué hemos llegado a esta situación".

Aunque se mostró inicialmente muy prudente a la hora de valorar la decisión del Gobierno de incrementar al 43 por ciento el IRPF de los extranjeros residentes en España con rentas altas, entre ellos numerosos futbolistas, el entrenador del Barça aseguró que "como ciudadanos, esperamos que algún día nos digan por qué hemos llegado hasta aquí".

"Me parece bien que se busquen soluciones para paliar los problemas, pero también estaría bien que nos digan algún días las causas, si las saben, que probablemente ni las sepan", agregó.

Sobre la posibilidad de huelga planteada y finalmente descartada por la Liga de Fútbol Profesional, Guardiola se abstuvo de opinar: "tengo la información que he leído, pero se me escapa, no tengo base para comentar".