Lotina: "Michel tiene la política del Madrid de jugar bien al fútbol"

A Coruña, 6 nov (EFE).- Miguel Ángel Lotina, entrenador del Deportivo, aseguró hoy que el entrenador del Getafe, Míchel González, al que se enfrentará mañana en el Alfonso Pérez, mantiene la filosofía de jugar bien al fútbol que adquirió en el Real Madrid, en el que fue jugador y entrenador del filial.

Lotina destacó en su conferencia de prensa celebrada en la ciudad deportiva el potencial del equipo madrileño en la parcela ofensiva, donde cuenta con futbolistas de la talla de Roberto Soldado o Pedro León.

"El Getafe es un equipo con mucho poder ofensivo. No les hace falta demasiado para hacer gol, tiene jugadores muy desequilibrantes arriba. Es un equipo con buen fútbol. Lo ves y te gusta", indicó.

El técnico reconoció que los getafenses tienen más pegada que el Valladolid, que en la última salida de la temporada les endosó cuatro goles en el campo de Zorrilla.

"El Getafe parece un rival con más poder ofensivo que el Valladolid, pero lo importante es que mi equipo siga en la línea de siempre, la del trabajo y la de la mejora. Luego el partido nos llevará a donde quiera", apuntó.

Lotina espera haber corregido las dificultades que la pasada semana, ante el Sporting de Gijón, tuvieron los coruñeses en la salida del balón desde la defensa.

"El domingo, por momentos, tuvimos problemas con la salida de balón, en la transición. A mí me gusta que el equipo pueda jugar en largo y en corto, aunque los equipos están más cómodos cuando lo hacen siempre igual, pero lo hemos corregido durante la semana", manifestó.

El técnico confirmó que sólo introducirá un cambio en la alineación, en la que entrará Miguel Ángel Ferrer "Mista" por la lesión del delantero franco-tunecino Lassad Nouioui.

"Si no me da el aire de aquí a mañana, el once es el mismo con el cambio de Lassad", indicó Lotina, quien confirmó que el malagueño Juan Rodríguez continuará en la banda derecha.

"Yo estoy contento con Juan Rodríguez en esa posición, nos está dando cosas, es muy trabajador y el otro día estuvo en casi todas las jugadas importantes. También está Pablo Álvarez, que nos puede dar otro tipo de fútbol, y en ese aspecto estoy muy tranquilo", señaló.