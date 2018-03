Perea: "Quique cree en nosotros ciegamente"

Madrid, 6 nov (EFE).- El colombiano Luis Amaranto Perea, defensa del Atlético de Madrid, ya espera el derbi contra el Real Madrid en el estadio Vicente Calderón, un duelo en el que, según afirma en una entrevista a la Agencia EFE, "no basta con mirar la clasificación, sino que es un partido más de orgullo, de colores".

Su equipo encara ese encuentro con "mucha fe", tras un inicio de Liga en el que sólo ha sumado siete de los 27 puntos disputados, pero que ahora ve con más optimismo después de la buena actuación del Atlético ante el Chelsea, el pasado martes en la Liga de Campeones, "el camino a seguir para volver a los primeros lugares".

Diez años lleva el conjunto rojiblanco sin ganar al eterno rival. "La verdad que es frustrante estar tanto tiempo y no poder ganarle", admite el defensa, que reconoce que la baja del portugués Cristiano Ronaldo da "cierta tranquilidad, pero no merma para nada los otros jugadores que tiene el Real Madrid".

Perea, el futbolista de la actual plantilla con más partidos de Liga con el Atlético (154), sólo tiene elogios para Quique Sánchez Flores, su nuevo entrenador: "Cree en nosotros ciegamente. Para mí, eso es importantísimo, que un entrenador te mire a los ojos y te diga con eso que realmente cree en ti".

.- Pregunta: ¿Cómo está el equipo para el derbi?

.- Respuesta: "Bien. La gente está muy bien. Más allá de pensar en la posición de la tabla, estamos contentos porque se han visto cosas diferentes, un pequeño cambio, y la gente está muy motivada".

.- P: Fue importante el partido del pasado martes contra el Chelsea para recuperar el ánimo.

.- R: "Sí, porque la gente ante el Chelsea salió con la mentalidad de que no había nada que perder y que había mucho por ganar. Todo el mundo salió tranquilo, todo el mundo salió intentando dar el máximo y, más allá del resultado, la gente se fue con una sensación diferente a casa. La gente estuvo apoyando al equipo, disfrutando por momentos del partido y la pena fue que al final el resultado se nos resistió, pero creo que, si seguimos este camino, el Atleti volverá a estar en los primeros lugares".

.- P: ¿Es el camino a seguir para el derbi y próximo partidos?

.- R: "Sí. En una semana hemos enfrentado dos partidos muy importantes para nosotros. Y el derbi, por lo que significa para el aficionado y para nosotros, porque no basta mirar como estás en la tabla, sino que es un partido más de orgullo, de colores. Entonces, nosotros estamos preparados para seguir creciendo".

.- P: ¿Hay algún favorito en el derbi?.

.- R: "Son partidos diferentes. Nosotros quizá por ahí tenemos en contra que hace muchos años que no se le gana al Madrid, pero puede pasar cualquier cosa, que ellos sigan con su racha o que nosotros cortemos con ella. Y, a partir de ahí, empecemos a crecer en cuanto a puntos y confianza. Ellos tampoco pueden estar tranquilos, nosotros tenemos muy buenos jugadores y ojalá sea el partido perfecto para poder sumar y seguir creciendo".

.- P: ¿Qué es lo que más os preocupa del Real Madrid?

.- R: "Realmente, son muy buenos jugadores. No podemos desconocer la capacidad que tiene el Real Madrid. Han invertido muchísimo en muy buenos jugadores y de muchísima capacidad. Hay que estar al cien por cien concentrados durante los 90 minutos, porque cualquier jugador de ellos puede desequilibrar un partido en cualquier momento. Entonces, hay que estar igual de concentrados como ante el Chelsea, esperando que ellos no puedan marcar, porque nosotros adelante seguro que vamos a tener muchas ocasiones".

.- P: ¿Es un alivio para el Atlético la baja de Cristiano Ronaldo?

.- R: "Es un buen jugador. Creo que el Madrid por momentos también depende mucho de lo que él haga y el que no esté da cierta tranquilidad, pero igual eso no merma para nada los otros jugadores que tiene el Real Madrid y, más allá de quien juegue, si nosotros hacemos lo que venimos ensayando creo que las cosas van a salir bien".

.- P: Son diez años sin ganar el derbi. Ya toca una victoria.

.- R: "Yo lo máximo que he hecho es empatar y la verdad que es frustrante estar tanto tiempo y no poder ganarle a ese rival. Esperemos que ésta sea. Hay mucha fe. Después del mal inicio de Liga y después de todo lo que se ha vivido hasta lo que va de campeonato, yo creo que puede llegar la sorpresa. Ojalá que pueda ser ante el eterno rival".

.- P: El derbi además te debe un gol (aquel tanto mal anulado por fuera de juego en el Vicente Calderón contra el Real Madrid en el empate a uno de la campaña 2006-07)...

.- R: "Era mi primer gol también como rojiblanco, pero solamente Dios sabe porque pasó. Yo estoy tranquilo. Ojalá pueda tener la revancha y que podamos ganar. Sobre todo, ganar, que para mí es lo más importante".

.- P: Hablemos del nuevo entrenador ¿Qué ha cambiado en estos días con la llegada de Quique Sánchez Flores?

.- R: "Pienso que siempre que hay un cambio de entrenador todo el mundo se activa, todo el mundo arranca con las mismas posibilidades de jugar y todo el mundo vuelve a llenarse de confianza. Lo poco que llevamos con él, es una persona muy clara. En cuanto a sus conceptos, quiere que todos tengamos muchísima responsabilidad, pero muchísima libertad también a la hora de tener la pelota. Entonces, para mí es muy importante. Me ha explicado dos o tres cosas, en las cuales yo me debo de mover y a partir de ahí lo intento hacer. Le habla con mucha claridad al jugador de lo que espera de él y al final yo creo que terminas haciendo lo que él pretende".

.- P: ¿Os ha pedido algo especial a los defensas?

.- R: "No. Simplemente que tenemos que creer en nosotros, que somos buenos jugadores y que tenemos que recordar cuando en otros momentos estuvimos muy bien. Él cree en nosotros ciegamente. Para mí eso es importantísimo, que un entrenador te mire a los ojos y te diga con eso que realmente cree en ti. Y ya lo has visto, jugadores que por ahí estaban quizá con pocos minutos, caso de Reyes o del mismo Pablo, que ante el Chelsea se le vio bastante bien, habla de una reactivación importante. Todo esto se multiplica si los resultados llegan y ojalá el sábado pueda ser el momento".

.- P: Han sumado siete puntos de 27 posibles ¿El mal inicio de temporada cambia las aspiraciones de estar en plazas de Liga de Campeones al final de la campaña?

.- R: "Nosotros tenemos la misma mentalidad, porque son dos partidos. Está claro que el inicio ha sido muy difícil para nosotros, hemos dejado escapar muchísimos puntos y el equipo no terminaba de reaccionar, pero quedan muchísimas fechas por delante y ganas dos o tres partidos seguidos y te enganchas nuevamente con los que están adelante. Hay que recordar que el equipo hizo un final de temporada espectacular ganando siete partidos de los últimos nueve y no es fácil, sobre todo al final de Liga donde todo el mundo se cierra y todo el mundo se juega cosas. ¿Por qué no pensar que lo podemos hacer ahora?. Encadenar dos o tres victorias consecutivas y engancharnos ahí nuevamente".