El derbi mide la reacción del Atlético y la fortaleza del Real Madrid

Madrid, 6 nov (EFE).- El estadio Vicente Calderón será mañana el escenario de un derbi con el papel de favorito para el Real Madrid, segundo en la tabla e invicto en sus últimos quince duelos contra el Atlético, en un partido siempre intenso, atractivo y que pondrá a prueba la reacción de los locales y la fortaleza de los visitantes.

Quince puntos de diferencia a favor del equipo blanco marcan el choque más desigual entre ambos conjuntos de los últimos años, aunque el derbi siempre ofrece una sensación de imprevisible antes del comienzo del encuentro, en el que cualquier pronóstico, ya sea para un lado u otro, parece arriesgado.

Y eso que el Real Madrid ha dominado los últimos duelos entre ambos, incluso con seis victorias en sus últimas siete visitas al Calderón; que el Atlético no festeja un triunfo contra el eterno rival desde el 30 de octubre de 1999 en el Santiago Bernabéu (1-3) y que les separan dieciséis puestos en la clasificación: los blancos son segundos, mientras que los rojiblancos llegan en su peor posición a un derbi, decimoctavos, desde el año de su descenso.

En juego estarán algo más que tres puntos para ambos equipos, porque es un derbi y porque la victoria es tan necesaria para el Atlético en su delicada situación en la tabla, en puestos de descenso y con su peor inicio de campeonato en 41 años, como para el Real Madrid en su persecución del Barcelona, líder con un punto más.

El conjunto rojiblanco, tras ganar sólo dos de sus últimos catorce choques oficiales, ve el derbi como una oportunidad para iniciar su escalada en la tabla, aún más después de su buena actuación del pasado martes contra el Chelsea (2-2), un partido que recuperó la autoestima de un grupo, hasta entonces, deprimido.

El equipo necesitaba un encuentro convincente, al que quiere dar continuación mañana contra el Real Madrid para dejar atrás su crisis de los primeros dos meses de la temporada, con sólo siete puntos de 27 posibles en la competición liguera, en la que no ha pasado del decimocuarto puesto, y su adiós matemático de la Liga de Campeones.

Reanimado por los síntomas de recuperación ofrecidos frente al Chelsea y con Quique Sánchez Flores al mando del banquillo atlético desde hace dos semanas, en sustitución del destituido Abel Resino, el Atlético encara el derbi con una mentalidad nueva, pero con la urgencia de victorias que marcan sus decepcionantes números.

No puede fallar más el conjunto rojiblanco, agobiado por sus apuros en la zona de descenso de la clasificación antes del duelo contra el Real Madrid, en el que el técnico podrá contar con el argentino Sergio 'Kun' Agüero, autor de los dos goles ante el Chelsea y ya recuperado de una sobrecarga muscular.

Mañana, aunque Quique no confirmó su presencia en el once, estará en principio en el ataque titular, acompañado por el uruguayo Diego Forlán, en un once en el que Quique probablemente dará continuidad en los extremos a José Antonio Reyes, que disputó el martes su mejor partido como rojiblanco, y al portugués Simao Sabrosa, con lo que el argentino Maxi Rodríguez sería suplente.

En el medio centro no estará el brasileño Paulo Assuncao, baja por sanción, por lo que su compatriota Cléber Santana y Raúl García ocuparán esa demarcación, mientras que la defensa, sin el lesionado Juanito Gutiérrez, estará formada por el checo Tomas Ujfalusi y Antonio López como laterales y Pablo Ibáñez y el colombiano Luis Amaranto Perea como centrales. Sergio Asenjo estará en la portería.

Es el Calderón un escenario perfecto en la historia presente del derbi madrileño para terminar de conseguir la imagen que persigue Manuel Pellegrini con su Real Madrid. Superado su peor momento en el banquillo, con las dolorosas derrotas ante Milán en el Bernabéu y en Alcorcón en Copa, la plantilla, comprometida con su técnico, ha reaccionado con un triunfo de garra en inferioridad numérica ante el Getafe y empatando en San Siro donde jugó sus mejores minutos.

Sin el factor desequilibrante de Cristiano Ronaldo, de baja tres semanas más sin mejorar del esguince de tobillo que sufre, el Real Madrid debe crecer sin el portugués. Desde que no está en el terreno de juego tan solo ha ganado dos de siete encuentros. Y, sobre todo, ha perdido la solidez alejado del Santiago Bernabéu.

No gana el Real Madrid fuera de su estadio desde el 23 de septiembre. Con Cristiano en casa ha cosechado dos derrotas (Sevilla y Alcorcón) y dos empates (Sporting de Gijón y Milán). Aunque con el paso de los partidos Pellegrini parece haber dado con la tecla.

Alejado de las rotaciones, apuesta el chileno por un equipo titular del que se ha quedado fuera Raúl González. El capitán es leyenda del derbi y tras dos partidos en el banco, cuenta con grandes posibilidades de regresar al once. "Raúl sigue siendo titularísimo", avisa Pellegrini en la previa.

Pero lo cierto es que el estilo que busca Pellegrini lo ha encontrado sin Raúl. La presión, movilidad, ocupación de las zonas por momentos y no con puestos fijos. Ha ayudado la entrada de Higuaín y Arbeloa, la mejoría de Benzema y el paso al centro del campo de Marcelo. Aunque para el Calderón la baja de Raúl Albiol puede trastocar todo.

Si el Comité Español de Disciplina Deportiva no da la cautelar a Albiol, Pellegrini debe recomponer el equipo. Pasará a Sergio Ramos al centro de la defensa, cambiará de banda a Arbeloa, retrasará al lateral a Marcelo y para cubrir el hueco en el centro del campo a Kaká. Raúl será así la novedad en el equipo titular en un derbi siempre especial más allá del momento que vive cada equipo.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Asenjo; Ujfalusi, Pablo, Perea, Antonio López; Reyes, Cléber Santana, Raúl García, Simao; Forlán y 'Kun' Agüero.

Real Madrid: Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; 'Lass', Xabi Alonso, Kaká; Raúl, Higuaín y Benzema.

Árbitro: Clos Gómez (Colegio Aragonés).

Estadio: Vicente Calderón.