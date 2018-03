Quique: "Es el partido del año y la victoria es fundamental"

Majadahonda (Madrid), 6 nov (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró hoy que el derbi es el "partido del año" para su equipo, que llega al duelo contra el Real Madrid "en un momento en que es fundamental la victoria", y recalcó que, personalmente, le "encantan" los encuentros "importantes".

"Como atlético ahora sabemos que es el partido del año y que además nos agarra en un momento en que es fundamental la victoria. Los aficionados son más que conscientes también y van a estar a la altura del martes pasado y nos van a ayudar", valoró el técnico, preparado para afrontar su primer derbi como rojiblanco.

"Me encantan los partidos importantes. Lo reconozco. Lo llevo peor con los partidos donde no hay emoción, donde se dan por hecho muchas cosas, donde hay dudas si va a haber un nivel de motivación. En estos partidos no hay que empujar a nadie, hay una exposición máxima, la afición ruge, los campos se aprietan... Me encantan. Los disfruto mucho más que los otros. Lo reconozco", explicó.

El Atlético lleva diez años sin ganar el derbi. "Yo lo que quiero es que se olvide de una vez el ambiente derrotista y este tipo de cosas y que nos centremos en un momento nuevo, diferente, que hay que afrontarlo con el mayor grado positivo. Hay que levantar esto, hace tantos años que no... son cosas que hay que ir desterrando, darle normalidad y entendiendo que con trabajo y esfuerzo las cosas saldrán bien", advirtió.

La buena actuación del pasado martes frente al Chelsea ha cargado de optimismo el ambiente en el Atlético, aunque el equipo sólo ha ganado uno de los tres partidos desde la llegada de Quique al banquillo. "El fútbol son resultados y sobre todo al final cuando acaban las cosas y sabemos si hemos estado en el objetivo, pero el fútbol son muchas sensaciones", explicó.

"Las sensaciones son importantísimas y es verdad que los jugadores están corriendo mucho, se están organizando bien y estamos haciendo muy buenos partidos. Las sensaciones han sido muy buenas en todos los partidos, en los que hemos estado mas cerca de empatar o ganar que de perder, pero es importante que sigamos en la misma línea de trabajo y ponernos unos objetivos claros, positivos y alcistas porque estamos en el camino", añadió.

Aún así, advirtió: "No nos podemos confiar. Hemos hecho tres partidos buenos, donde ha imperado el orden defensivo-ofensivo y el equilibrio, pero estamos bajo la máxima exposición y la máxima presión por el asunto de las clasificaciones".

Enfrente estará el Real Madrid. "Intentamos preparar el partido lo suficientemente equilibrado como para quitarle al Madrid y al mismo tiempo nosotros tener nuestros recursos, que creo que es lo más importante. Cuando uno juega ante este tipo de equipos puede caer en la tentación de pensar demasiado en el rival, pero yo de un tiempo acá voy aprendiendo y lo más importante es lo que tu seas capaz, primero, de hacerlo lo mejor posible y luego quitarle los recursos al rival", analizó.

Quique espera mañana un Real Madrid "mejorado". "Me da la sensación de que los dos últimos partidos ha mejorado algo. No deja de ser todavía un equipo imprevisible desde el momento que tiene jugadores individualmente muy buenos que deciden partidos también de forma individual. Espero lo que es siempre el Real Madrid, un equipo potente, que tiene recursos y que habrá que minimizar si queremos hacer un buen partido", afirmó.

"El Real Madrid es evidente, no es un descubrimiento, juega por dentro. Los equipos de Pellegrini juegan con pases interiores, acumulando muchos jugadores por dentro, incorporando a los laterales hasta el medio campo, pero es un equipo que, si ataca así, a la hora de las transiciones puede tener alguna dificultad por fuera", dijo.

"Pero el Real Madrid se está rearmando, está detectando sus problemas y también los está solucionando ante situaciones bastante adversas. Por lo tanto, no podemos ser tan incrédulos de pensar que el Real Madrid no sabe que tiene que hacer. Mañana, el Real Madrid está convencido de que sabe que tiene que hacer, pero nosotros también lo tenemos que saber e intentar imponernos", avisó.

Quique también destacó las cualidades de Raúl González: "Es un jugador diez en todo. Es un jugador que estoy convencido que entrena igual que hace quince años. Es un jugador diez porque no hay otra posibilidad. Cuando un jugador está a ese nivel durante 15 años la única posibilidad es entrenar muy bien todos los días".

"Es un jugador que tiene todo y del que todo se debe aprender", continuó el entrenador, que, preguntado por si prefiere a Raúl en el once o de suplente en el duelo de mañana, respondió: "Debe de estar (en el equipo titular). Para que sea un derbi de verdad, tienen que estar los mejores y él es de los mejores".

En el derbi no estará el portugués Cristiano Ronaldo, baja por lesión. "Aparte de que ha sido determinante en cuanto a goles y abrir partidos en esta primera fase del Real Madrid en las competiciones, tiene un poder asustador que intimida todavía a los rivales. Es un poder intimidatorio que le da mucha confianza a sus compañeros, por lo tanto sí está siendo un jugador importante y es una pérdida importante. También no creo que sea tanto a nivel del juego colectivo, pero sí en las resoluciones que estaba teniendo", concluyó.