Butragueño: "No hay favorito en el derbi porque hay un componente emocional"

Madrid, 6 nov (EFE).- Emilio Butragueño, ex jugador del Real Madrid y actual representante del club en instituciones internacionales, afirmó que "en los derbis no hay favoritos porque hay un componente emocional que trastoca el pasado reciente", y apostó por una "victoria" blanca que "vendría fenomenal para todo".

Butragueño aseguró que "los dos equipos llegan con mucha necesidad. El Atlético por el cambio de entrenador, y el Real Madrid porque después de la semana pasada, que fue muy convulsa, ha conseguido muy buenos resultados y esperemos conseguir otro mañana en un campo que va a ser muy complicado".

El ex futbolista no se fía de su rival pese a su puesto en la clasificación, y calificó al Atlético como "un equipo que va a estar en una progresión ascendente", porque "Quique Flores tiene mucha capacidad y pronto van a empezar a remontar", aunque dijo esperar que "no sea mañana" el día de la remontada.

Para los madridistas "el partido es muy importante, porque es el último de Liga hasta dentro de dos semanas", dijo Butragueño, y un resultado positivo pasa por "que los jugadores se diviertan", a la vez que recordó que él ha "perdido más derbis en casa que en el Vicente Calderón".

Sobre la posible convocatoria de Cristiano Ronaldo para disputar la repesca de clasificación para el Mundial con su selección, Butragueño aseguró que "Portugal esta en su derecho, como dicta la FIFA, aunque no esta para jugar", y eso lo comprobará "la Federación" si es citado para esos compromisos.