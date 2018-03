Fútbol.- De Cerio (Athletic) dice que el calendario "no es una carga sino más posibilidades de seguir teniendo minutos"

6/11/2009 - 18:56

El delantero del Athletic Club Iñigo Díaz de Cerio aseguró hoy estar "encantado" con el apretado calendario competitivo de su equipo porque eso le permite contar con "más posibilidades de seguir teniendo minutos" y alcanzar el ritmo de competición después de tanto tiempo parado.

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El futbolista confirmó estar "contento" con las sensaciones que experimento en su vuelta al equipo ayer en Madeira tras más de dos meses lesionado. "Me encontré francamente bien y a gusto, sin pensar en la lesión y disfrutando de los minutos. La primera puerta es siempre la más difícil y está superada", se congratuló.

De Cerio aseguró que tener "superado el miedo" a una nueva lesión. "Quizás en momentos puntuales, inconscientemente me puedo frenar en alguna acción, pero el juego va demasiado rápido como para acordarme", aseguró.

La baja de Fernando Llorente el domingo ante el Racing en Liga y, probablemente, el próximo miércoles en Copa ante el Rayo, le abre de para en par las puertas para seguir disfrutando de minutos incluso en el 'once' inicial. El donostiarra aseguró estar "preparado mental y físicamente" para jugar, aunque consciente de que "la competición pone a cada uno en su sitio", prefiere ir poco a poco, recordando lo que le pasó en su retorno con ocasión de la vuelta de la Supercopa en el Camp Nou.

"Después de casi un año si jugar se puede hacer un poco largo hacerlo desde el principio. Hay que ir poco a poco. Además, eso no está en mis manos, si no en las del 'míster'", apuntó, recordando que ante el Nacional, Caparrós apostó por "sacar a Óscar (De Marcos) tras la lesión de Fernando".

En todo caso, el de Herrera está ávido de minutos de juego y, por ello aseguró estar "encantado" de tener tres partidos en siete días. "Después de tanto tiempo me apetece. No supone una carga sino más posibilidades de seguir teniendo minutos", aseveró.

En el plano colectivo, Díaz de Cerio afirmó que el 1-1 cosechado ayer en Madeira le dejó cierta sensación de "rabia" porque cree que el Athletic hizo "méritos para sacar más", aunque, ya en frío, opinó que "hay que dar el punto por bueno a la vista de la ocasión que tuvieron ellos en el minuto 90". "Se ha quedado la clasificación bastante bien", añadió.

Respecto al siguiente compromiso, frente al Racing en El Sardinero, el delantero donostiarra señaló que el conjunto cántabro "no está en su mejor momento, pero siempre es un equipo competitivo". "El otro día en Mallorca quizás no cuajó su mejor partido pero tendrá ganas de poner el punto de inflexión de cara al parón, que se les puede hacer muy largo si no pueden sacar el partido adelante", concluyó.