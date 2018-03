Marqués: "El Sporting está atravesando una buena racha"

Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 6 nov (EFE).- El jugador del Espanyol, José Fernando Marqués, ha avisado hoy que el Sporting de Gijón se encuentra en un buen momento de forma y ha remarcado que el partido ante el conjunto asturiano será una buena prueba para el equipo blanquiazul.

"El domingo tenemos otra prueba ante el Sporting de Gijón, que se encuentra en buen momento y atraviesa una buena racha. Para nosotros es importante este partido, porque nuestra intención es seguir mirando hacia arriba", ha apuntado.

Marqués se ha destapado en los últimos encuentros que ha disputado el Espanyol y ha sido uno de los jugadores más activos: "Hay que trabajar todos los días para intentar estar lo más arriba posible. Quiero estar en la mejor forma posible y ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda".

Asimismo, ha señalado que no tiene problemas en jugador por la banda izquierda o por la derecha. "Por la izquierda puedo meterme para dentro y disparar a puerta. Por la derecha sacó mejores centros. Me siento cómodo en las dos bandas y no tengo problemas", ha concluido.