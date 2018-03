Cristiano y Guti, los grandes ausentes del derbi

Madrid, 6 nov (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, por lesión, y José María Gutiérrez 'Guti', por su pulso con Manuel Pellegrini, son los grandes ausentes del derbi madrileño que mañana disputan Atlético de Madrid y Real Madrid en el estadio Vicente Calderón.

Cristiano Ronaldo no ha cumplido su objetivo de regresar para el derbi madrileño y debe estar dos semanas más de baja por su esguince de tobillo. Guti sigue castigado por Pellegrini y se perderá el tercer encuentro consecutivo del Real Madrid tras quedarse en la grada ante el Getafe y no viajar a Milán.

Pocos pensaban que Cristiano no disputaría su primer derbi madrileño cuando cayó lesionado el pasado 30 de septiembre ante el Olympique de Lyon, ni cuando recayó días después con su selección, Portugal, en los momentos decisivos para alcanzar la repesca del Mundial 2010 de Sudáfrica.

El edema que sufre en el tobillo derecho, ya operado por el doctor Van Dijk en el verano de 2008, impide su recuperación y amplía quince días más su regreso. No estará por primera vez en el Calderón, estadio en el que nunca ha jugado, y provoca que Pellegrini busque alternativas, después de ganar tan solo dos de los siete encuentros que el Real Madrid ha jugado sin Cristiano.

Desde la entrada que le lesionó del jugador del Olympique de Marsella, Diawara, la estrella portuguesa ya se ha perdido el mismo número de partidos que ha jugado, siete.

Y le quedan por sumar, como mínimo, dos partidos más con el Real Madrid -Alcorcón y Racing de Santander-, además de la repesca al Mundial de Portugal ante Bosnia. En su cabeza ya hay una nueva fecha clave para su regreso: el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou del 29 de noviembre.

La segunda gran ausencia del clásico es Guti. Desde su discusión con Pellegrini en el tiempo de descanso en la noche aciaga de Alcorcón, el técnico espera un comportamiento de su segundo capitán que no llega.

Enfadado con el mundo y con la sensación de sentirse perseguido, el comportamiento de Guti en los entrenamientos no es del agrado del técnico madridista, que ve en su jugador un bajón de nivel y le considera alejado del que muestran sus compañeros para no solo no estar entre los titulares, sino que ni siquiera entrar en una convocatoria.

La situación se ha 'enquistado' entre Guti y Pellegrini, y el club, según una conversación mantenido por Efe con un alto directivo, espera un paso adelante del jugador, un cambio de actitud, para recuperar la confianza de un técnico con el que mantenía una buena relación, con conversaciones diarias que ya no se producen.

El resto de ausencias por el bando madridista para el derbi madrileño son Raúl Albiol, que provoca cambios en la defensa al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Getafe. Más Royston Drenthe y Mahamadou Diarra por decisión técnica.

En el Atlético de Madrid Quique Sánchez Flores si podrá contar con todas sus estrellas, recuperado a última hora el argentino 'Kun' Agüero del percance muscular que sufrió el pasado martes ante el Chelsea.

Las bajas rojiblancas las encabeza el central Juan Gutiérrez 'Juanito', por una lesión muscular. Permanece lesionado el portero Roberto Jiménez. Y tampoco estarán Paulo Assunçao, que debe cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones. ni Mariano Pernía y Leandro Cabrera.