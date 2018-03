Lubo Penev dimite como entrenador del CSKA de Sofía

Agencias 6/11/2009 - 20:52 Comentarios

El búlgaro Lubo Penev, ex jugador del Valencia, At. Madrid, Compostela y Celta, ha presentado su dimisión como entrenador del CSKA de Sofía porque dice que no quiere "salir por la puerta pequeña".

Penev, de 43 años, ha comunicado su renuncia mediante una carta al club después de ejercer su cargo durante ocho meses y ha explicado que obedece a su "desacuerdo con las decisiones" de los propietarios del club, dos empresarios búlgaros, y del director ejecutivo.

"Rechazo categóricamente vuestra injerencia directa en mi trabajo, especialmente en el regreso al equipo de jugadores que yo había suspendido" (por razones disciplinarias), explica Penev en su carta.