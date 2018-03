Maradona comparecerá el domingo ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El seleccionador argentino de fútbol, Diego Maradona, comparecerá el domingo próximo en Zúrich, Suiza, ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA por sus polémicas declaraciones formuladas tras el partido ante Uruguay, en el que el equipo albiceleste logró la clasificación al Mundial 2010.

Una fuente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dijo a EFE que "está confirmado" que Maradona viajará el mismo domingo a Suiza, tras el partido amistoso que España y Argentina disputarán el sábado en Madrid.

Después del encuentro ante Uruguay que tuvo lugar en Montevideo el 14 de octubre pasado, el seleccionador argentino reaccionó contra la prensa de su país y dijo: "Tengo memoria. Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen y que la siguen chupando".

"Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando", agregó.

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, envió días después un informe al respecto a la Comisión Disciplinaria de la entidad para que "actúe contra el entrenador".

Dos días después del incidente, Maradona afirmó en su país que no tenía "por qué pedir disculpas" y que se trató de "un desahogo".

"No voy a volver atrás. Cada uno sabe lo que dijo y yo sé lo que sentía dentro de la concentración. Parecía que (los periodistas) querían que la selección quedara fuera del Mundial", indicó.

El presidente de la AFA, Julio Grondona, justificó al seleccionador al indicar que "hay que entender a Maradona" porque "cualquiera puede decir cosas en determinados momentos de las que después se arrepiente".

El dirigente agregó que "el caso de Maradona es muy particular. Porque no creo que haya muchos periodistas deportivos que puedan decir 'no viví de Maradona'. El periodismo deportivo, en gran cantidad, vivió de Maradona".