El polémico himno de 'La Roja' se estrena el sábado

A mi lo de 'Roja' no me gusta, ya que los de izquierdas siempre están a la greña con lo que atañe al pasado de la GCivil, a mi Roja me suena con doble intención ya que esto ha sido siempre impulsado por Cuatro (La Roja, la plaza roja...) y en este país no todos son de izquierdas. Por lo tanto no me gusta, si eliminamos 'simbología' la eliminamos en todo y la palabra 'rojo/roja' está vetada en este aspecto. No seamos hipócritas.



Saludos.