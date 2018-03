Rexach cree que Argentina debe mejorar mucho para no ser vapuleada por España

Alicante, 12 nov (EFE).- Carles Rexach, ex futbolista y ex entrenador del Barcelona, destacó el potencial de la selección española y, ante el compromiso que el sábado le medirá a Argentina, comentó que el combinado dirigido por Diego Maradona deberá mejorar "muchísimo" para no ser "vapuleada futbolísticamente" por España.

Rexach, que hoy acompañó en Alicante a su ex compañero Juan Manuel Asensi en la presentación de un nuevo deporte denominado 'futgolf', apuntó que, en el encuentro que el sábado enfrentará a España y Argentina, "la gente espera una goleada".

El ex jugador de fútbol apuntó que ha visto a Argentina "francamente mal en los últimos partidos" y apostó por un tres a uno favorable al combinado de Vicente del Bosque, aunque matizó que no piensa tanto en el resultado del encuentro como en la diferencia de juego entre ambas selecciones.

"El problema no es quedar cuatro o cinco a cero, lo que importa es el desarrollo del juego y muchas veces un partido puede terminar con dos a cero y haber sido un meneo futbolístico", explicó.

Rexach también se refirió a la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey y reconoció que cualquier tropiezo del conjunto blanco refuerza al Barcelona, algo que consideró "normal y lógico".

"Cuando uno de los equipos grandes tropieza, el otro sale favorecido. De momento, el Barcelona tiene un enemigo menos en la Copa y eso es una cierta ventaja y una posibilidad más de que pueda ganarla", comentó.

Mientras tanto, el ex entrenador del Barcelona apoyó la postura de Pep Guardiola, actual técnico del conjunto culé, cuando éste defendió que su equipo jugaba mejor esta temporada que en la pasada, en la que fueron campeones de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

"Cuando Pep dice que el equipo juega mejor que la pasada temporada se refiere a que, posicionalmente, el equipo sabe mejor lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, en algunas ocasiones, los partidos han sido menos brillantes, pero eso depende de los jugadores", argumentó.

En cuanto a la elección del holandés Johan Cruyff como seleccionador de Cataluña, Rexach calificó como una decisión "lógica" que la federación se haya decantado por "alguien" cercano al ámbito catalán.

El ex futbolista opinó que, con Cruyff, la selección catalana tiene "una resonancia a nivel mundial" pero consideró que es "pronto para adelantar acontecimientos".