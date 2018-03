En Chile descartan que el amistoso con Alemania se juegue en otra fecha

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Harold Mayne-Nicholls, descartó hoy que se busque una nueva fecha para el amistoso contra Alemania, suspendido tras la muerte del portero germano Robert Enke.

"En estos momentos no está en los planes (reprogramar el partido)", aseguró hoy Mayne-Nicholls en Santiago, durante un encuentro con estudiantes universitarios.

La suspensión del encuentro, que debía jugarse el próximo sábado en la ciudad de Colonia, fue solicitada este miércoles por la Federación Alemana tras el suicidio de Enke, de 32 años.

La medida sorprendió a la 'Roja', dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, en plena preparación del encuentro, concentrada en la localidad alemana de Leverkusen, donde desde el pasado lunes se ha entrenado en doble turno.

"Creemos que no es el momento de hablar sobre un posible partido amistoso con Alemania. Hasta el momento no hay nueva fecha y no creo que eso suceda por un tiempo, ni tampoco que se hable de ese tema. Creo que no corresponde", dijo Mayne-Nicholls.

En Alemania, el técnico Marcelo Bielsa autorizó hoy a la plantilla a ir de paseo a la ciudad de Colonia, cercana a Leverkusen, para retomar el trabajo en el turno vespertino.

Tras la suspensión del partido del sábado, la 'Roja' permanecerá en Alemania hasta el domingo, día en que se desplazará a Eslovaquia para jugar el 17 de noviembre un amistoso con la selección local, también clasificada al Mundial de Sudáfrica.