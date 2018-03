Convocan de urgencia a Raúl Olivares a la selección chilena por la gripe de Miguel Pinto

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El seleccionador chileno, Marcelo Bielsa, convocó este jueves de manera urgente al portero de Colo Colo Raúl Olivares para sustituir al segundo guardameta del combinado nacional, Miguel Pinto, aquejado de gripe.

Olivares, asiduo en los equipos que entrenan con la selección y muy conocido de Bielsa desde Toulon 2008, es el tercer portero de Colo Colo y fue informado de su citación esta misma mañana, cuando, en plena práctica, el técnico albo, Hugo Tocalli, le informó la noticia.

"Estaba jugando un partido en el entrenamiento y me avisó Tocalli. Me sorprendió, pensé que me estaba molestando, pero me dijeron que no, así que partí rápido, me duché y ahora estoy acá", dijo el portero antes de tomar el avión, informó radio Cooperativa.

El jugador tendrá un viaje con varias escalas debido a la premura. La idea es que este viernes se incorpore a la selección que entrena en Leverkusen para el partido amistoso del próximo martes ante Eslovaquia.

En cualquier caso, el titular será Claudio Bravo, capitán del equipo de Bielsa.

La selección chilena debía jugar un amistoso este sábado en Colonia frente a su similar de Alemania, pero la Federación Alemana suspendió el partido tras confirmarse que Encke, de 32 años, se había lanzado al paso de un tren afectado por una profunda depresión.