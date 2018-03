Maradona: "A Messi lo cargamos de mucha responsabilidad"

Madrid, 12 nov (EFE).- Diego Armando Maradona, seleccionador nacional de Argentina, explicó hoy en rueda de prensa que a Lionel Messi, jugador internacional albiceleste, le "cargaron de mucha responsabilidad" durante la fase de clasificación hacia el Mundial de Sudáfrica.

Ante casi medio centenar de medios de comunicación, Maradona, tranquilo y alejado de tensiones pasadas motivadas por el duro camino que tuvo su equipo hacia el Mundial, reconoció que Messi cargó sobre sus hombros demasiado peso.

"Lo cargamos de mucha responsabilidad. Hizo el trabajo que yo le pedí y estoy muy contento con él. Hoy por hoy, ya pasó la clasificación y él tiene que liderar al equipo, él lo sabe. Tenemos al mejor del mundo y lo tenemos que poner. Lo veo muy bien, con ganas, he charlado hoy con él. Hablar con Leo siempre es un placer", comentó.

A dos días de jugar contra España, el astro argentino reconoció que la escuadra dirigida por Vicente Del Bosque es una de las mejores del mundo y de las favoritas para alzarse con el título en Sudáfrica.

"España es favorito, como dicen todos. Por supuesto, si aceptara que son favoritos... Pero voy a luchar con mis jugadores hasta el último segundo. No cabe duda de que están en un momento brillante", dijo.

"España tiene un equipo muy armado. Se ha sacado de encima esa mochila de no ganar con la Eurocopa. En la Copa Confederaciones perdió pero podía no haber ganado. Luis hizo un trabajo extraordinario desde hace mucho tiempo. Lo continuó Del Bosque. España tiene jugadores para trabajar con total tranquilidad porque están haciendo un buen fútbol", comentó.

Preguntado por el jugador español que elegiría para que jugase con Argentina, Maradona no lo dudó y aseguró que Xavi Hernández sería el futbolista de España que alinearía con Argentina. "Cada vez que lo veo jugar me llena lo que hace", señaló.

También dio su opinión general sobre la fase de clasificación de Argentina, finiquitada en la última jornada ante Uruguay con muchos problemas que estuvieron a punto de dejar fuera del Mundial al combinado albiceleste.

"Tuvimos momentos muy difíciles, donde parecía que la selección argentina se quedaba fuera. Sabíamos que podíamos lograrlo y lo hicimos en un campo muy difícil. Los jugadores hicieron un partido maravilloso. Uruguay tenían todas las de ganar. Llegamos sin ser favoritos y los muchachos consiguieron darle la vuelta a la situación", indicó.

"Tenía la fe y la ilusión. Teniendo a los jugadores bien sabía que había posibilidad. Las críticas, dejé de mirar y de hablar y nos dimos cuenta que yo no los necesito y ellos (la prensa) y ellos no me necesitan a mí. Sólo puedo pensar en la selección argentina. Cada uno que siga su camino. Nosotros somos Argentina. Tenemos grandes jugadores. Hay que encontrar el grupo y el equipo y lo vamos a conseguir cuando estemos juntos", agregó.

Respecto al estado de sus relaciones con Carlos Salvador Bilardo, actual Coordinador de Selecciones Nacionales de fútbol de Argentina, declaró que éstas están "muy bien". "Cada uno mantiene su puesto y eso es lo que hablé con Julio Grondona (presidente de la AFA)", precisó.

Asimismo, tuvo palabras tranquilizadoras para el entrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores, que pidió en una rueda de prensa que no jugara su futbolista Sergio "Kun" Agüero, que sufre una lesión muscular en su muslo derecho.

"El "Kun" está tocado. Hoy no hizo fútbol. Que Quique se quede tranquilo. Si el Kun no llega bien para el sábado, no jugará. Siempre que llevamos un jugador de cualquier equipo, lo devolvemos en buenas condiciones, nunca roto", comentó.

Por último, recordó que en el Mundial de México de 1986, Argentina no era la selección favorita para ganar el título y al final lo consiguió, algo que espera que se repita en Sudáfrica: "En el 86 me acuerdo que estaba Brasil, Alemanía e Italia y fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Me gustaría repetir", concluyó.