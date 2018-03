Cristiano Ronaldo: "Estaré con mi selección para ayudar a mis compañeros desde fuera"

12/11/2009 - 21:22

El jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo informó de que va a hacer lo posible para estar acompañando a su selección el próximo sábado en el partido ante Bosnia-Herzegovina, perteneciente a la repesca para el Mundial de Sudáfrica 2010, y en el que no podrá jugar por la lesión que sufre en su tobillo.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Seguramente estaré con mi selección para ayudar a mis compañeros desde fuera y rezar para que Portugal se pueda clasificar para el Mundial. Será un partido difícil pero tengo la esperanza de que con mis compañeros podamos ganar y tener un buen resultado", indicó.

El portugués confirmó que está recuperándose muy bien de su lesión y descartó totalmente un paso por el quirófano. "Nunca hablamos de operación. Estoy tranquilo, recuperándome cada vez mejor y estoy muy empeñado en volver rápido. Yo no soy médico, me siento bien y a ver qué pasa", expresó.

Cristiano tiene muchas ganas de volver a jugar. "Estoy confiado para en breve entrenar normal con el equipo y regresar, porque estoy con mucha ansiedad porque es lo que más me gusta hacer y por eso estoy ansioso", dijo.

A pesar de todo, el '9' blanco no cree que el equipo dependa de él para conseguir victorias y no se aventuró a asegurar cuando volverá a los campos. "Ya dije que no soy el salvador de la patria. Quiero ayudar al equipo a ganar. Tenemos que ganar a Racing y Zurich y claro que el Barcelona es el más grande de los rivales, pero yo quiero estar cuanto antes", aseguró.

Por otro lado, el luso quiso pasar página por la eliminación en la Copa del Rey y mira hacia el futuro. "Lo de Alcorcón es pasado. Hay que pensar en el presente, en ganar las dos competiciones que nos quedan. Claro que queríamos ganar la Copa, pero a veces hay sorpresas y hay que trabajar para ganar Liga y Liga de Campeones", indicó.