Fútbol.- Calderón: "Creía que no ganar un título sería un fracaso, pero lo que diga Florentino va a misa"

12/11/2009 - 21:38

El ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón se refirió hoy a la situación que atraviesa el conjunto blanco y al nuevo proyecto formado en torno a grandes jugadores, y aseguró que el pensaba que "no ganar un título sería un fracaso", pero si Florentino dice lo contrario, hay que hacerle caso porque lo que diga Pérez "va a misa".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Calderón, que es el actual presidente de la Comisión del Centenario de la Real Federación Española de Fútbol, calificó la eliminación copera ante el Alcorcón como un "contratiempo". "Ya ha pasado más veces y hay que aceptarlo. Hicieron todo lo que pudieron y ya está", indicó con gran tranquilidad el palentino.

"Viví muchas tristeza como todos los madridistas, pero asumiendo que son situaciones que pueden suceder. A mi ya me ocurrió el año anterior con el Real Unión y son situaciones que pueden pasar", manifestó Calderón, que aseguró que ahí está "la grandeza del fútbol".

Pero Calderón, que mostró una postura comprensiva, dijo que cualquier presidente que llegue lo hará mejor que él durante sus dos temporadas y media de mandato. "Seguramente el que venga lo hará mejor que yo y no me podéis criticar", agregó el ex presidente merengue, que habló sobre una reciente entrevista del actual regidor de la casa blanca.

"Creía que sí era un fracaso no ganar un título, pero lo que diga Florentino va a misa", apuntó Calderón en relación a las palabras del actual máximo mandatario del Real Madrid. Además, se negó a opinar el entrenador. "Sobre Pellegrini no puedo, ni voy a opinar. Es problema de los actuales regidores del club, que seguro que lo están haciendo lo mejor que pueden y saben", espetó.

"Hay que tener tranquilidad y evidentemente todo se ve más fácil desde fuera que desde dentro. La gente está nerviosa y al final estas cosas pasan factura", manifestó en relación a la impaciencia de la parroquia blanca, que pidió la dimisión del técnico chileno tras el cambio de Lass por Marcelo en el encuentro ante el 'Alcor'.

Pero Calderón apuntó que "todo lo que pasa en el Real Madrid se maginifica". "Es normal porque es un club muy grande, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora está en una época en la que no es buena, pero tampoco mala porque el equipo está segundo clasificado. No hay que dramatizar", señaló.

"ESPERO QUE FLORENTINO SEA CAPAZ DE ENDEREZAR ESTA DIFÍCIL SITUACIÓN".

Por otro lado, el ex presidente del Real Madrid --que se mostró muy condescendiente en algunas cuestiones-- apuntó al también actual máximo responsable de ACS a la hora de sacar "esto adelante". "La plantilla puede ganar algún título, yo gané dos Ligas, aunque Florentino diga que no pasa nada".

"Le deseo todo lo mejor, que salga todo muy bien y que sea capaz de enderezar esta situación tan difícil y que gane al final dos títulos, que son todavía los que puede ganar el club", manifestó Calderón, que finalizó sus declaraciones refiriéndose a la polémica creada en torno a Sergio Ramos.

"Es un error que puede ocurrir y no hay que darle más importancia", dijo sobre la posibilidad de que el lateral derecho fuese alineado este pasado martes. No obstante, mandó un mensaje: "Esos redondeles grandes que se ponían antes en algunos periódicos, esta vez no se han puesto", finalizó Calderón.