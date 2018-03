Calderón dice que en el partido de la Copa del Rey echó en falta "el titular de Ramos chapuza"

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 12 nov (EFE).- Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, afirmó que, tras el error del club blanco en la Copa del Rey con Sergio Ramos, echó "en falta el titular Ramos chapuza".

En los actos del centenario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en los cines Kinépolis de Pzuelo de Alarcón, donde se presentó la camiseta de la selección para el Mundial 2010 y un documental sobre la historia del equipo nacional, Calderón recordó su etapa como presidente del Real Madrid.

Comparó lo ocurrido ante el Alcorcón con Sergio Ramos (Pellegrini no le convocó porque creyó que en ese partido cumpliría un encuentro de sanción por la roja que vio frente al Atlético de Madrid, y finalmente tendrá que hacerlo en Liga contra el Racing) con la polémica que surgió cuando, tras fichar en el mercado invernal a Klaas Jan Huntelaar y 'Lass' Diarra, la directiva madridista supo que sólo podía inscribir a uno de los dos en la 'Champions'.

"He echado en falta el titular de Ramos chapuza. Será que esto no es una chapuza y lo otro sí lo era, pero esos redondeles grandes en los titulares no se ponen ahora. Seguramente porque es un error que puede ocurrir", dijo con ironía el actual presidente de los actos del centenario de la RFEF.

"En el Real Madrid todo se dignifica, lo malo y lo bueno. Ahora, en una época que no es tan buena, se hace, pero no hay que dramatizar porque me parece que la plantilla es fantástica. Estoy seguro de que este equipo ganará algún título aunque el presidente diga que no pasa nada si no lo hacen", añadió.

Calderón reconoció que vivió con "tristeza" la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda División B como el Alcorcón.

"Lo viví con la tristeza de todos los madridistas, admitiendo que son situaciones que pueden suceder. A mi me ocurrió con el Real Unión. Es la grandeza del fútbol, que un pequeño puede eliminar a un grande", reconoció.

Por último, se olvidó de rencillas con el actual presidente blanco Florentino Pérez. "Le deseo todo lo mejor, que le salga todo muy bien y sea capaz de enderezar esta situación difícil. Que gane los dos títulos que aún se pueden ganar, aunque me parece muy difícil. Recuerdo que yo gané dos", concluyó.