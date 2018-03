Fútbol.- Granero: "Guti tiene una gran calidad, es nuestro segundo capitán y le necesitamos"

12/11/2009 - 23:28

"Estamos a muerte con en el entrenador"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El joven jugador del Real Madrid Esteban Granero mostró su postura respecto a la actual situación de José María Gutiérrez, Guti, que acumula cuatro semanas sin entrar en una convocatoria y señaló que el de Torrejón de Ardoz tiene "una gran calidad" y le necesitan de vuelta en los terrenos de juego.

"No hay caso Guti, desde el principio ha sido muy importante para este equipo, tiene una gran calidad y después de su lesión le está costando más entrar, pero estoy seguro de que dentro de poco va a estar en el equipo", dijo el canterano merengue.

"Guti es el segundo capitán y le necesitamos. Aprendo mucho de él. Se ha escrito demasiado sobre asuntos que creo se han exagerado". Para Granero lo importante es "estar todos juntos", manifestó el centrocampista blanco en el programa Banda Ancha de Canal Plus Liga.

Por otro lado, Granero se refirió a la derrota ante el Alcorcón el pasado martes en Copa del Rey. "Tenemos que pasar página, está claro que ha sido un tropiezo importante, pero tenemos que continuar firmes porque vienen partidos muy importantes", agregó.

"Este equipo puede ganar a cualquiera. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran papel contra el Barcelona y eso nos va a servir para estar arriba en la clasificación", dijo el '24' del Real Madrid, que está seguro de las posibilidades del conjunto que entrena Manuel Pellegrini.

"Tenemos un equipo fuerte, con confianza, y ya hemos demostrado que sabemos y podemos hacer buen fútbol, sólo nos falta un poco de continuidad. Los futbolistas somos los primeros que queremos que nuestra afición disfrute", comentó Granero, que también habló sobre Cristiano Ronaldo.

"Él es un plus para este equipo, porque es un gran futbolista, pero tiene que recuperarse para que cuando vuelva nos brinde su máximo nivel", añadió el 'pirata', que no escatimó elogios para otros de sus compañeros. "Lass es un jugador que te facilita mucho el trabajo", dijo.

"OJALÁ ME PARECIERA UN POQUITO A RAÚL EN EL FUTURO"

Pero, sin duda, su gran espejo no es otro que el capitán Raúl González: "Raúl es un referente, ojalá yo me pareciera un poquito a él en un futuro". Pero si se le pregunta por alguien especial en ese vestuario, Granero sonríe al hablar de Ruud Van Nistelrooy: "Tiene una personalidad espectacular, es un gran compañero", añadió.

Finalmente, un capítulo para el mister, Manuel Pellegrini. "Es un entrenador muy exigente y me gusta porque me ayuda a mejorar. Me ha apoyado siempre, habla a la cara y ha mostrado que confía en mí y en toda esta plantilla. Estamos con él a muerte", comentó.

Pero si algo caracteriza a Esteban Granero es su humildad y su madridismo: "Siempre pienso en seguir mejorando". Y así, la selección absoluta podría ser un día un regalo: "Jugar con España es muy complicado, pero es un objetivo no prioritario para mí, será una consecuencia de hacerlo bien en el Real Madrid".