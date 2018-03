Xavi: "No contemplo un Barça sin Guardiola"

Agencias 19/01/2010 - 16:14 Comentarios

Xavi Hernández aseguró que no imagina al club blaugrana sin el actual entrenador, Josep Guardiola, ya que es una "pieza fundamental" en el equipo y confesó que el deseo de la plantilla es que el de Santpedor renueve como técnico "cuanto antes".

"Sinceramente, no contemplo un Barça sin Guardiola hoy en día. Es una pieza fundamental para este engranaje y es el mejor entrenador que podemos tener. Los números dicen que es el mejor entrenador del club, y lleva sólo un año y medio. Creo que es inminente que va a renovar, pero depende de él. Es un tema de la Junta y de Pep, pero nosotros deseamos que renueve y para su tranquilidad iría muy bien", reconoció Xavi en rueda de prensa.

Para el de Terrassa, el tiempo de espera que Guardiola se está tomando para anunciar su decisión es "independiente" de las elecciones en el club y negó que sea por "egoísmo" y asegura que "no se equivocará" en su elección. "Es muy inteligente, sabe lo que tiene que hacer en todo momento y mira por el club y por la gente.

No se equivocará, no será egoísta porque no lo ha sido nunca, y siempre nos ha protegido mucho. Si ha de renovar lo hará, y si no esperará. Independientemente del año electoral, espera por lo que sea, pero no por egoísmo", reiteró.

El catalán señaló que ve al técnico azulgrana "a gusto" en el club y que las "sensaciones" de todos los jugadores es de que seguirá, cosa que "tranquilizaría" al entorno.

"Pienso que quiere continuar, está a gusto aquí y se siente importante. Depende de él, pero las sensaciones de que tiene que seguir las tienen todos. Sería bueno para la tranquilidad del grupo, del barcelonismo y también la suya. Él decidirá cuándo, o si renueva, pero para la tranquilidad del grupo sería mejor", afirmó.