Messi 'torea' a Cristiano

Yo, como aficionado al ciclismo que soy, me gustan mucho las bicicletas de C. Ronaldo, que quieres que te diga; aunque cuando se pone a dar saltitos frente al balón no sé porque me recuerda a Cantinflas. Messi es otra cosa, un jugador de equipo, que se sacrifica si hace falta en defensa. Es otro cocepto de jugador, que si hiciera bicicletas, lo prefiríria sin lugar a dudas