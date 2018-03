Carlos Sastre: "Sigo teniendo sueños, pero tampoco me hago castillos en el aire"

19/01/2010 - 17:11

El ciclista español del Cervélo Test Team Carlos Sastre aseguró que en la próxima temporada sigue "teniendo sueños" por cumplir, pero que no se hace "castillos en el aire", si bien, precisó, que quiere llegar "listo" a la próxima edición del Giro de Italia y así "poder luchar por lo que pueda".

VILA NOVA DE CACELA (PORTUGAL), 19 (EUROPA PRESS/ Tomás Rojas)

Carlos Sastre, que el pasado año ocupó el tercer puesto en la ronda italiana tras la descalificación por positivo de Danilo di Luca, afirmó que no quiere plantearse si podrá optar o no a la victoria en el próximo Giro, puesto que, añadió, no se obsesiona "con las cosas".

"Sigo teniendo sueños, pero igual que tengo sueños tampoco me hago castillos en el aire. Lo que sí tengo claro es que, si voy al Giro, quiero llegar en buenas condiciones. Quiero llegar listo y poder luchar por lo que pueda. No me planteo si puedo ganar o tendré capacidad de ganar, no me obsesiono con las cosas", dijo.

No obstante, el abulense, vencedor del Tour de Francia de 2008, dejó la puerta abierta a la posibilidad de añadir algún triunfo más a su palmarés personal, pero siempre alejado de presiones. "He cosechado cosas muy importantes a lo largo de mi vida deportiva, de hecho, he conseguido, para mí, lo más grande, que era ganar el Tour, y eso me dio una tranquilidad extra. Lo que venga a partir de ahora es recoger un fruto que he sembrado durante mi carrera. Si soy capaz de conseguir algo más, bienvenido será", indicó.

Sastre reconoció que, entre otros factores, ha tenido muy en cuenta el trazado que tendrá el próximo Giro para decidirse a disputar la 'carrera rosa'. "El año pasado hice algo que nunca había hecho en las grandes vueltas, esas dos victorias, ese podio y esas vivencias... Es una carrera que este año es mucho más dura, con puertos espectaculares, que beneficia claramente a un escalador. Estos han sido ingredientes que han inclinado la balanza para que me decida a correr el Giro, es lo que más he tenido en cuenta", sentenció.

Eso sí, el corredor no quiso aún desvelar si participará o no en las otras 'grandes' vueltas del calendario internacional. "El año pasado, después del Giro, estaba cansado y, si decido correr el Tour de Francia o la Vuelta a España, quiero hacerlo con garantías. Prefiero llegar un poquito más corto, que un poquito saturado", reseñó.

Por último, al respecto de su rendimiento durante el pasado Tour de Francia, donde finalizó alejado de los puestos altos de la clasificación, Sastre fue claro. "Tocado no me dejó, pero cuando quieres hacer algo y ves que no puedes, te sientes extraño. Sin embargo, cuando valoras que en 13 meses corrí cuatro vueltas grandes, Juegos Olímpicos y diversos eventos con el equipo, fueron tantas cosas que me quitaron tanto tiempo de mí, que bastante hice con subirme a una bicicleta", finalizó.