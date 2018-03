Fútbol Sala/Europeo.- Luis Amado: "Todas las selecciones quieren hacer contra nosotros el partido de su vida"

El portero de la selección española de fútbol sala Luis Amado valoró la actualidad y las posibilidades que tiene España de cara al Europeo de la categoría que ha comenzado hoy, y en el que la 'Roja' debutará mañana ante Bielorrusia.

"No nos podemos relajar con ninguna selección porque todas las selecciones quieren hacer contra nosotros el partido de su vida porque somos campeones de Europa y subcampeones del mundo", indicó el portero en declaraciones al web de la UEFA.

Luis Amado sabe que Bielorrusia habrá estudiado a España. "En principio es bastante desconocida, pero en la fase final ya no hay rivales fáciles. Todas las selecciones han ido aprendiendo poco a poco, sobre todo de España, pero nosotros aún estamos un puntito por encima de las demás al tener la mejor liga del mundo", dijo.

En cuanto al otro rival del grupo, Portugal, Luis Amado sabe que será complicado ganarla. "Para nosotros es la selección a batir. Sin duda va a ser el rival más complicado, es un equipo muy completo y no paran de correr en todo el partido. En el último Europeo lo pasamos muy mal ante ellos en semifinales", comentó.

Además, Luis Amado explicó qué selecciones son las favoritas. "Hay muy buenas selecciones como Italia, Rusia o Ucrania. Pero en mi opinión la más peligrosa es Italia. Es un gran equipo que siempre está en las últimas rondas de todas las competiciones y creo tendrá muchas ganas de derrotarnos", aseguró.

UN LUIS AMADO CON MUCHA MOTIVACIÓN

El portero del Inter Movistar explicó como logra motivarse después de ganar tantos títulos. "Porque me gusta ganar. Juegue al fútbol sala, juegue al tenis o juegue a lo que juegue quiero ganar. Esa es la motivación. Quiero ganar partido a partido, y eso es lo que me motiva. Mi motivación es ganar", confesó.

Luis Amado llega a este torneo como si fuera un novato. "Para mí la ilusión es la misma. No sé si es una virtud o un defecto, pero se me olvidan pronto las cosas. Creo que siempre hay que mirar hacia adelante. He ganado tres campeonatos de Europa y quiero ganar un cuarto", expresó.

El guardameta comentó cómo fue su inicio en la portería. "Mi carrera como portero fue un poco imprevista porque empecé como jugador, pero era muy malo. A veces de niño jugaba de portero porque era bastante grande y no se me daba mal. Al llegar a División de Honor mi sueño pasó a ser el jugar con la selección, y también lo he podido cumplir", indicó.