Real Madrid, Chelsea y City aceptan ceder a Canales un año para ficharlo

Agencias 19/01/2010 - 21:05 Comentarios

El Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City están dispuestos a ceder al Racing de Santander al mediapunta Sergio Canales durante al menos una temporada si se hacen con el fichaje de la revelación de la Liga, según ha asegurado el presidente del club cántabro, Francisco Pernía.

De hecho, ha enfatizado Pernía, esa es la condición "sine qua non" que el joven futbolista y su padre y representante, Ángel Canales, ponen para cerrar el acuerdo sobre el futuro del jugador.

El presidente del Racing se entrevistó ayer en la capital de España con el director general del Real Madrid, Jorge Valdano, para conocer las condiciones que plantearía el club blanco para llegar a un acuerdo, dentro de una negociación a tres bandas, Canales, Real Madrid y Racing.

Pernía ha explicado que en esa reunión "no ha habido grandes avances" que no se hubieran producido antes, salvo conocer cuáles son las condiciones que plantea el Madrid. Y, además, no ha ocultado que el Racing las aceptaría si son del agrado del jugador.

El presidente del club resumió así el planteamiento que le hizo Valdano: "¿El Racing pone alguna pega para que se haga esto en estas condiciones?". A lo que Francisco Pernía respondió: "No".

Sin entrar en detalles sobre el resto de contraprestaciones que obtendría el Racing, Pernía ha indicado que el hipotético traspaso de Canales al Real Madrid seguiría el modelo ya ensayado con el defensa argentino Ezequiel Garay, que "ha sido válido para las dos partes".

El Madrid, dispuesto a ceder a canales

Si se produjera ese acuerdo, el Real Madrid estaría dispuesto a prestar a Canales al Racing durante una o dos temporadas. Sin embargo, no es el único que plantea esa oferta, ya que el Manchester City y el Chelsea también están dispuestos a aceptar una cesión.

"Es una condición que ponen ellos (Canales y su padre) sine qua non. Sin eso, no hay operación, porque a todo el mundo le parece que es conveniente que siga aquí", ha indicado el presidente del Racing.

Francisco Pernía ha rechazado además que se diga que, como termina contrato esta temporada, Sergio Canales es libre de negociar con cualquier club, con o sin el acuerdo del Racing de Santander. El presidente del Racing sostiene que a esa afirmación hay que ponerle varios matices jurídicos.

"El Madrid no regala el dinero y cuando llama al Racing (para negociar un acuerdo) es porque está interesado de alguna manera en que las cosas vayan por ese camino", ha apuntado Pernía.

El presidente asegura que no se arrepiente de no haber renovado a Canales antes del partido contra el Sevilla, en la que el joven jugador marcó dos goles que han atraído sobre él la mirada de varios de los equipos más importantes de Europa.

Francisco Pernía pregunta si acaso haber renovado a Sergio Canales antes de ese encuentro hubiera sido "óbice" para que otro equipo fichase al jugador, pagando la cláusula correspondiente.

"Supongamos que le pones un sueldo de 100.000, 120.000 o 150.000 euros, que es el sueldo de los jugadores que vienen del Racing B. Si es así y tiene una cláusula de rescisión de dos millones, por ejemplo, viene alguien, paga los dos millones y se acabó el asunto", sentencia