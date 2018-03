Reyes afirma que "somos el Atleti y no tenemos que mirar abajo"

Majadahonda (Madrid), 22 feb (EFE).- José Antonio Reyes, extremo del Atlético de Madrid, afirmó hoy que su equipo no tiene que mirar hacia "abajo" en la clasificación, sino hacia "arriba", a pesar de la última derrota contra el Almería (1-0), en el que el conjunto rojiblanco tuvo "mil ocasiones", pero le faltó "fortuna".

"Somos el Atleti y no tenemos que mirar para abajo. Nuestro objetivo es ganar partidos y mirar siempre hacia arriba. Nunca vamos a mirar hacia abajo. Tenemos buen equipo, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y sinceramente nunca vamos a mirar hacia abajo, siempre hacia arriba", valoró en rueda de prensa.

La derrota en Almería ha dejado a su equipo con diez puntos de desventaja sobre los puestos europeos y con siete de renta sobre el descenso. "Está caro (llegar a Europa). A veces porque no estamos acertados o, como nos pasó ayer, que no tenemos la fortuna de cara, está complicado, pero vamos a seguir trabajando en una línea que hemos marcado y esperemos que nos vaya bien", declaró.

"La conclusión que sacamos del partido en Almería es que estuvimos bien en todos los aspectos y a lo mejor en los últimos diez minutos fuimos un poco más a lo loco al ataque y descubrimos un poco más la parte de atrás. Yo creo que con el Almería, con los jugadores que tenía arriba, que eran de contraataque todos, en ese aspecto lo hicimos mal", añadió.

Reyes, que reconoció que ayer estaba "súper enfadado" con el árbitro, también resaltó la mejoría del Atlético en las últimas jornadas: "El equipo perdió, pero no como hace un mes, que perdíamos y echábamos los brazos abajo desde el primer momento. Ayer tuvimos mil ocasiones y el partido a nuestro favor, pero no entró la bola y en un jugada desafortunada nos metieron un gol".

"Es cuestión de suerte. El día del Galatasaray también tuvimos el partido a nuestro favor, con 1-0, teniendo siempre el balón y en todas las líneas estábamos bien, pero, como ayer, en una jugada desafortunada también llegó el empate. Esperemos que la suerte vuelva y empecemos a ganar partidos, que es lo importante", dijo.

El extremo, que recalcó que el equipo está "bien" físicamente a pesar de la acumulación de partidos de las últimas semanas, ya está centrado en el choque del próximo jueves en la Liga Europa, en el que el Atlético visita al Galatasaray con la obligación de levantar el 1-1 del duelo de ida para seguir adelante en la competición.

"A todos los partidos siempre le damos la misma importancia y hay que tomárselos siempre con la misma mentalidad ganadora", afirmó el futbolista, que, preguntado por el ambiente que le espera al Atlético en el Ali Sami Yen, respondió: "En el campo juegan once contra once. Nunca he visto que la grada baje a jugar".

"De infierno, nada. Es un ambiente bonito para jugar, cuando tú saltas a un campo y ves a la gente que anima, pues te gusta jugar en estos campos", continuó Reyes, que, a nivel personal, ha pasado de suplente habitual, con Abel Resino, a titular indiscutible desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del equipo rojiblanco.

"Estoy contento y hace unos meses atrás era impensable (ser titular indiscutible en el equipo), porque con el técnico que teníamos no es que no contara, es que a veces me dejaba sin citar", concluyó.