Cuatro triunfos seguidos en casa mantienen al Athletic en la lucha por Europa

Bilbao, 22 feb (EFE).- Cuatro triunfos seguidos en casa mantienen al Athletic Club en la lucha liguera por posiciones europeas, de las que ha quedado a un punto tras la goleada al CD Tenerife en San Mamés en la última jornada.

El 4-1 al equipo canario se ha sumado a las tres victorias, frente a Osasuna (2-0), Real Madrid (1-0) y Xerez (3-2), que llevaba encadenas en San Mamés anteriormente y con las que ha hecho un pleno de 12 puntos en 4 partidos que ha neutralizado su flojo rendimiento fuera de casa, que se ha traducido en la suma de 1 de 15 puntos posibles en sus cinco últimas salidas.

Pero la solidez mostrada últimamente en Liga ante su afición le permite al conjunto rojiblanco ilusionarse con volver la próxima temporada a Europa, ya sea a la Liga Europa, de la que está a un punto, o de la Liga de Campeones, que ahora tiene ya a seis.

En esa situación, tiene especial importancia para el Athletic el partido de la próxima jornada en el Sánchez Pizjuán, donde deberá mejorar precisamente ante el cuarto clasificado, el Sevilla, sus prestaciones a domicilio para aprovechar la nueva oportunidad de reengancharse a la pelea por las cuatro primeras plazas ligueras.

No obstante, si en casa en Liga está muy sólido, en otras competiciones no tanto, ya que en los partidos de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano y de Liga Europa frente al Anderlecht no ha pasado del empate.

En el primer caso, el 2-2 contra el equipo madrileño le supuso la eliminación copera y, en el segundo, el 1-1 del pasado jueves le ha complicado la continuidad en la segunda de las competiciones europeas.

De todos modos, es en San Mamés donde ha puesto el Athletic todas sus esperanzas de acabar en una destacada posición liguera, ya que, de aquí a final de temporada tienen que pasar por 'La Catedral' rivales de la parte baja de la tabla o directos en la luchar por las seis primeras posiciones de la clasificación (Valladolid, Getafe, Racing, Almería, Zaragoza, Mallorca, Málaga y Deportivo).