Lehmann invoca las "virtudes alemanas" para hacer frente al Barcelona

Stuttgart (Alemania), 22 feb (EFE).- El meta del Vfb Stuttgart, Jens Lehmann, ha invocado las llamadas "virtudes alemanes" como clave para hacer frente al Barcelona, en el partido de mañana de octavos de final de la Liga de Campeones, y ha llamado a sus compañeros a no tener un temor reverencial ante nadie.

"Somos alemanes. Esos nos diferencia no sólo geográficamente de España sino que tiene que ver con una serie de virtudes proverbiales que tenemos que sacar a relucir mañana", dijo hoy Lehmann en una comparecencia ante la prensa.

"Todo el mundo sabe de lo que hablo y por eso es difícil ganarnos e incluso difícil jugar contra nosotros", agregó el meta, el jugador con mayor trayectoria internacional del Vfb Stuttgart.

El último encuentro de Lehmann contra el Barcelona tuvo lugar en la final de la Liga de Campeones 2006, disputada en París, cuando el jugaba en el Arsenal y fue expulsado a los 17 minutos.

Sin embargo, para Lehmann -según asegura- el duelo los octavos de final no tiene nada que ver con una revancha.

"Es muy difícil comparar. Aquél partido de París era una final y además los equipos son totalmente distintos. Creo que en el Barcelona sólo quedan cuatro jugadores de entonces", dijo el meta.

Pero, aunque no sea una revancha, el partido tiene una significación especial porque la posibilidad de jugar ese tipo de compromisos son los que lo hicieron volver a la Bundesliga después de su paso por el Arsenal.

"Esos son los partidos que uno siempre está esperando. Partidos que se juegan al máximo nivel ante equipos que lo tienen todo", aseguró.

Ante el Barcelona, reconoció el meta, el Stuttgart llega con un papel que nada tiene que ver con el favoritismo pero aseguró que el equipo está dispuesto a darlo todo mañana y en el de vuelta en el Camp Nou.

"El estadio de Barcelona es uno de los pocos estadios importantes en que no he jugado. Creo que en un par de semanas eso no será así, alcanzaré a llegar a la vuelta", dijo con una sonrisa irónica el veterano portero.

Lehmann dijo que sabe por experiencia que cierto nerviosismo con vistas a un partido importante como el de mañana tiene aspectos positivos pero apeló también a sus compañeros para que salgan con seguridad al campo.

"No hay que tener temor reverencial ante nadie", afirmó el jugador.

"Darlo todo" parece ser la clave invocada una y otra vez por el Stuttgart. Si Lehmann invoca las virtudes alemanes, el entrenador, Christian Gross, -que no es alemán sino suizo- ha hecho a su vez un llamado a la "perfección" para poder sacar algo de los dos próximos compromisos.

"Sabemos que jugamos contra el mejor equipo del mundo. Tenemos que crecer por encima de nosotros mismos", dijo Gross.

"Cada jugador tiene que ir más allá de sus propios límites y lograr un rendimiento que tal vez nunca haya alcanzado antes", agregó.

Sin embargo, Gross sabe que ante el Barcelona no bastará la pasión y la intensidad sino que además habrá que jugar con inteligencia.

"Tenemos que ser valientes pero inteligentes, tenemos que jugar un partido sin errores y aprovechar con sangre fría las pocas posibilidades que tengamos", dijo el entrenador. "Tenemos que ser perfectos", insistió.

Gross llegó al Stuttgart para sacar al equipo de una situación difícil -estaba luchando contra el descenso- y lo ha metido en una racha que le ha dado cierta tranquilidad lo que, según el suizo, permitirá que los jugadores estén ahora un poco más liberados.

La baja casi segura de Xavi Hernández en el Barcelona es algo a lo que Gross le resta importancia.

"El Barcelona ha jugado muchas veces sin Xavi y, aunque es un jugador que no se puede reemplazar al cien por cien, el equipo ha mostrado que puede compensar su ausencia", dijo Gross.

Interrogado acerca de si tenía una idea de cómo detener al Barcelona, Gross dijo que naturalmente la tenía pero otra cosa será llevarla a la práctica.