"Keko": "El equipo siente que puede salir del descenso"

Valladolid, 22 feb (EFE).- El extremo derecho del Real Valladolid Sergio Gontán "Keko", que ante Osasuna (1-1) disputó su primer encuentro como titular con el conjunto vallisoletano, ha comentado hoy a los periodistas que "el equipo siente que puede salir del descenso".

Con el empate cosechado ayer en el Reyno de Navarra, el conjunto albivioleta se sitúa en la decimoctava posición de la tabla clasificatoria con veinte puntos, a uno del Zaragoza, equipo que está fuera de la zona de descenso.

En este sentido, y después del partido realizado ayer por los vallisoletano en Pamplona, "Keko" ha opinado que el equipo "va cogiendo lo que el técnico -Onésimo Sánchez- quiere".

"Cuando llegué se le veía como que no sabía lo que quería en el campo, pero ahora tampoco podemos decir que somos un equipazo, pero se ve que está cogiendo una base y a partir de ahí hay que tirar para arriba", ha subrayado el futbolista de dieciocho años, que recaló en la entidad vallisoletana en el pasado mercado de invierno procedente del Atlético de Madrid.

En cuanto a su actuación personal en su debut como titular, "Keko" ha afirmado: "Estoy contento por el partido, el equipo jugó bien y a nivel personal yo me encontré bien, pero tampoco muy contentos por el empate".

"Intento cada partido hacerlo bien y claro que puedo dar más. El puesto no lo tengo ganado, soy joven y todavía no he demostrado nada. Tengo que seguir trabajando en los entrenamientos", ha concluido.