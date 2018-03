Roberto Mancini, técnico del Manchester City, desconoce el paradero de Carlos Tévez

22/02/2010 - 16:53

El técnico del Manchester City, Roberto Mancini, sigue sin saber nada sobre el regreso del delantero argentino Carlos Tévez, que se marchó urgentemente a su país la semana pasada para asistir al parto prematuro de su mujer.

LONDRES, 22 (EP/Reuters)

"No sé dónde está Tévez, creo que está en Argentina. Es un gran problema para nosotros porque tenemos una semana importante y no le tenemos. No es bueno para mí. Carlos ha estado ocho días en casa y no sé si, mientras está en Argentina, ha estado trabajando", indicó.

El italiano demostró que está impaciente por la situación del atacante sudamericano. "Espero que Carlos, dentro de los dos próximos días, pueda regresar porque lo necesitamos. Quizás está en el avión.. Hablé con él hace tres días. Tuvo algunos problemas con su familia pero ahora se ha solucionado y espero que regrese. Lo necesito", afirmó.