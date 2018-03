Fútbol.- Obinna dice que el Málaga espera "sacar al menos un punto" de su visita al Camp Nou

22/02/2010 - 18:55

El delantero del Málaga Victor Obinna indicó hoy que el conjunto costasoleño espera "sacar al menos un punto" de su visita al Camp Nou, donde los hombres de Juan Ramón Muñiz jugarán en la próxima jornada liguera.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

"Se puede ganar, pero es muy difícil. Todo el mundo sabe cómo juega este equipo, pero nosotros iremos al Camp Nou con la misma concentración y esperamos sacar al menos un punto. Me encanta el Camp Nou, será la primera vez que voy y me estoy preparando mucho", indicó Obinna.

Por otro lado, el nigeriano, que sigue en racha goleadora, como se pudo comprobar ayer frente al Espanyol, no oculta su felicidad por el buen momento que vive y las llamadas que recibe por parte de su familia, cada vez que perfora la meta rival. "Me siguen todos los partidos, sobre todo mi madre, que me llama casi cinco veces al día", dijo.

Igualmente, el futbolista elogió a Duda, que está brillando con luz propia en la presente campaña del cuadro malacitano. "Es uno de los compañeros importantes para nosotros y, con todas las asistencias que hace, es fundamental. Es un futbolista con el que me encanta jugar", concluyó.

FERNANDO SANZ: "TODAVÍA HAY QUE SUMAR MUCHOS PUNTOS".

Por su parte, el presidente del Málaga, que presentó hoy el acuerdo por el que el equipo lucirá en su pantalón el logo de la candidatura malacitana a Capital Cultural Europea de 2016, consideró que, a pesar de que son el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, todavía tienen que "sumar muchos puntos" antes de asegurar la permanencia en la Primera División.

"Son tópicos, pero una realidad en esto del fútbol. La dinámica es muy buena y los resultados son muy positivos, pero quedan muchos puntos para lograr la permanencia. Hay que saber que queda muchísimo por recorrer", precisó.

Por eso mismo, el dirigente apeló a la "paciencia, la tranquilidad, el trabajo, el sacrificio y el compromiso" como algunas de las claves para que el Málaga concrete cuanto antes esa cifra de puntos que le permita seguir entre los mejores del fútbol nacional.

"Las marcas del Málaga en la segunda vuelta son de luchar el campeonato, pero eso no deja de ser anecdótico. Son 14 partidos sin caer derrotados, salvo el del Real Madrid", recordó.

Por lo tanto, Fernando Sanz señala su confianza en el técnico, Juan Ramón Muñiz. "El trabajo del entrenador sabía que iba a salir más tarde o más temprano. El club ha sabido ser paciente y no dejarse influir por el entorno y voces discrepantes. Estábamos tranquilos porque los resultados positivos tenían que llegar. Tenemos un presente que abordar, el futuro próximo ya habrá tiempo de abordarlo", sentenció.