Fútbol.- González Movilla y Rubiales, candidatos a la presidencia de la AFE en las elecciones del próximo 22 de marzo

22/02/2010 - 19:17

Los 6.000 afiliados de la AFE están llamados a las urnas para votar por el cambio o respaldar a Movilla, que lleva 21 años en el cargo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Gerardo González Movilla, actual presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE), dimitió hoy de su cargo durante la Asamblea General del organismo, para presentar acto seguido su candidatura a las próximas elecciones, que se celebrarán el próximo 22 de marzo en Madrid, y a las que también concurrirá la candidatura encabezada por el futbolista Luis Rubiales.

De esta forma, los más 6.000 afiliados a la AFE podrán ejercer dentro de un mes su derecho al voto y optar por seguir respaldando la gestión del actual mandatario o elegir el cambio, en las que serán las primeras votaciones en la historia de la Asociación, ya que Movilla llevaba 21 años en el cargo sin oposición.

La AFE celebró hoy su Asamblea General, que se alargó por espacio de más de cuatro horas, en las que el clima de discrepancia se hizo patente al no aprobarse ni siquiera las cuentas del ejercicio anterior ni el presupuesto.

"Ha quedado muy claro. Por aplastante mayoría la Asamblea ha dicho 'no' a la gestión actual", desveló, a su salida, Luis Rubiales, quien aseguró que siguen "muy ilusionados y convencidos de que los jugadores quieren un cambio".

Desde la candidatura de Luis Rubiales, que ya había sido aprobada, se quejaron de que las cuentas no reflejan la realidad, y explicaron que, pese a no haberse aprobado el presupuesto, ellos apostaron por mantener las ayudas, las becas y las partidas para entrenadores y ex jugadores.

"Las cuentas se han votado en contra", confirmaba minutos después Movilla. "Pero lo cierto es que éste es el mismo presupuesto aprobado el año pasado por unanimidad", añadía 'sorprendido' por este cambio de opinión.

Por otra parte, Rubiales lamentó que no se haya "podido elegir reglamento, que no exista Comisión Gestora, ni Comisión Electoral", y critican que se hable de una cobertura de un millón de euros para Segunda B, cuando la deuda es de más de cuatro, que de "Tercera ni se ha hablado", y que los jugadores no se conforman con "limosnas".

Acto seguido, añadieron que no había constancia de que González Movilla hubiera presentado su candidatura en el tiempo estipulado, extremo negado minutos después por el presidente saliente. "He presentado mi dimisión hace unos minutos y mi candidatura también", señaló.

RAÚL DEJA DE SER VICEPRESIDENTE PRIMERO Y NO IRÁ EN LA CANDIDATURA.

En la misma continúa Alberto López como secretario General, mientras que Javier Torres Gómez pasa de ser vicepresidente segundo a primero, ya que el capitán del Real Madrid, Raúl, deja su cargo. "Estoy contentísimo con su apoyo, una nueva prueba de ello la ha dado hoy con su presencia, es un amigo", dijo Movilla para explicar la desvinculación del delantero.

Así, el vicepresidente segundo será Patxi Salinas, mientras que también formarán parte de la candidatura otros jugadores y ex jugadores como Oliverio Álvarez 'Oli', José Luis Rico, Moisés Hurtado, Álvaro Megía, Juanito, Gorka Iraizoz, Pablo Pinillos y Borja.

Cabe recordar que la de Rubiales la integraban Pedro Largo como secretario, Jesús Alberto Díaz Péramos y José Ortiz, como vicepresidentes primero y segundo, además de Jorge Azkoitia, Luis Gil, Sergio Piña, Vicente Blanco, Xavier Oliva, Juan Carlos Moreno y Jesús Barbadilla.

Por otra parte, Movilla explicó que en la AFE "no ha existido nunca" reglamento electoral, y que se aprobará con la llegada del nuevo presidente, y explicó que durante las próximas semanas el día a día lo gestionará una Junta de Gobierno.

Además, mostró su compromiso de enviar a todos los afiliados de la AFE el programa de ambas candidaturas y de insertarlos en el web del organismo, después que de la Agencia Estatal de Protección de datos le remitira un escrito en el que anunciaba la prohibición de divultar el censo.

MOVILLA DIMITIRÁ EL 24 DE MAYO SI NO CUMPLE SUS PROMESAS ELECTORALES.

Por otra parte, y ante las críticas provinientes de la otra candidaturas, Movilla rubricó un documento en el que se compromete a presentar su dimisión el 24 de mayo de no cumplir una serie de promesas electorales.

Estas pasan por un incremento en las cuentas del fondo de garantías salarial de Segunda B de 300.000 a un millón de euros, así como el pago de los algo más de 6.800.000 euros de deuda de la RFEF, con calendario de pagos, la creación de una comisión mixta de Tercera División, con inclusión de fondo de garantías salariales y el compromiso del pago "al cien por cien" de la deuda aprobada por la comisión mixta de Segunda B, superior a los cuatro millones de euros.