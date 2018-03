Fútbol/Liga Campeones.- Guardiola asegura que el nivel de los últimos partidos "no da para llegar a cuartos"

22/02/2010 - 19:30

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, negó que la eliminatoria sea "fácil" porque la 'Champions' "exige mucho", tal y como lo demuestran los encuentros de la semana pasada, por lo que el equipo blaugrana deberá "mejorar" el "nivel" de los últimos partidos y se mostró convencido de que el pase a cuartos se decidirá en el Camp Nou.

STUTTGART (ALEMANIA), 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, negó que la eliminatoria sea "fácil" porque la 'Champions' "exige mucho", tal y como lo demuestran los encuentros de la semana pasada, por lo que el equipo blaugrana deberá "mejorar" el "nivel" de los últimos partidos y se mostró convencido de que el pase a cuartos se decidirá en el Camp Nou.

"Ya les he dicho a los jugadores que si pensamos que esto está hecho no vamos a pasar a cuartos. Se que la eliminatoria se decidirá en el Camp Nou, por eso hay que coger ventaja mañana. Los partidos de la semana pasada ya nos lo demuestran como los del Arsenal y el Madrid. Todos demuestran que son partidos muy duros y que hemos de hacer una muy buena actuación porque sino costará. Somos conscientes de que el nivel de los últimos partidos no nos dará para llegar a cuartos" advirtió.

Respecto a la vuelta del equipo blaugrana a la competición europea, Guardiola afirmó que todos están "ilusionadísimos" y que "ya es un éxito estar aquí" aunque esperan llegar "mucho más lejos" pero sin caer en "falsos favoritismos". "Los últimos Campeones de Europa, al año siguiente siempre han ido fuera en octavos de final, menos el Manchester, que rompió esta estadística, pero el resto fue así", analizó.

Sobre el rival de mañana, el Stuttgart, el técnico blaugrana destacó la mejoría que el equipo alemán ha experimentado en sus últimos partidos y elogió a su entrenador, el suizo Christian Gross. "Están en su mejor momento, con una estadística admirable a nivel goles y de resultados. Cada vez que les revisamos, vemos más cosas interesantes que hacen" dijo.

"Me preocupan muchas cosas del Stuttgart. Hemos de ir a hacer goles, atacar, evitar las contras porque corren mucho... Lo que tenemos que hacer es tocar más y conducir menos la pelota. Sobre Gross, decir que cuando era entrenador del Basilea ya nos complico mucho la vida. Esas cosas pasan cuando los técnicos son buenos y tienen buenos jugadores como los del Stuttgart", abundó.

En cuanto al estado físico de Xavi Hernández, Dani Alves y Zlatan Ibrahimovic, el técnico blaugrana desveló que "quería" que el de Terrassa y el brasileño viajaran con el equipo porque "los quería aquí". "Algunos tienen posibilidades de jugar. Veremos el entreno de hoy, como evolucionan, hablaremos con los médicos y mañana decidiremos", adelantó.

El de Santpedor hizo referencia al artículo de Johan Cruyff en El Periódico de Catalunya, en el que asegura que el partido del otro día contra el Racing fue "el peor de la era Guardiola", y aceptó las críticas del holandés y se mostró en acuerdo con él.

"Hay mucha parte de razón en el artículo... para ser campeones tenemos que hacerlo mejor, mucho mejor de lo que lo hicimos. Lo sabía viendo el partido, después del partido y las palabras de Johan así me lo reafirman. Acepto la opinión de todo el mundo, sólo faltaría que no leyera con atención todo lo que dice Johan, que es mi inspiración y una de las principales razones por las que estoy aquí sentado", aseguró.

Los dos últimos encuentros de los blaugranas ante el Atlético de Madrid y el Racing de Santander han hecho surgir voces críticas con el juego del Barcelona que Guardiola asume y admite que deben hacerlo "mucho mejor" pero negó que fuera por falta de esfuerzo de sus jugadores.

"Durante un año, hay partidos en los que no se está del todo bien pero somos capaces de autoexigirnos más y somos conscientes de que hemos de mejorar y metérnoslo en la cabeza. Tengo tanta fe en mi equipo que sé que lo volveremos a hacer. Hemos ganado todo lo que se nos ha puesto por delante. Yo cuando les exijo lo máximo y me lo dan, les perdono lo del otro día. Claro que tenemos que hacerlo mucho mejor pero no nos tocamos la barriga" señaló.