Guardiola asegura que el nivel de los últimos partidos "no da para llegar a cuartos

Agencias 22/02/2010 - 19:37 Comentarios

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, negó que la eliminatoria sea "fácil" porque la 'Champions' "exige mucho", tal y como lo demuestran los encuentros de la semana pasada, por lo que el equipo blaugrana deberá "mejorar" el "nivel" de los últimos partidos y se mostró convencido de que el pase a cuartos se decidirá en el Camp Nou.

"Ya les he dicho a los jugadores que si pensamos que esto está hecho no vamos a pasar a cuartos. Se que la eliminatoria se decidirá en el Camp Nou, por eso hay que coger ventaja mañana. Los partidos de la semana pasada ya nos lo demuestran como los del Arsenal y el Madrid. Todos demuestran que son partidos muy duros y que hemos de hacer una muy buena actuación porque sino costará. Somos conscientes de que el nivel de los últimos partidos no nos dará para llegar a cuartos" advirtió.

Respecto a la vuelta del equipo blaugrana a la competición europea, Guardiola afirmó que todos están "ilusionadísimos" y que "ya es un éxito estar aquí" aunque esperan llegar "mucho más lejos" pero sin caer en "falsos favoritismos". "Los últimos Campeones de Europa, al año siguiente siempre han ido fuera en octavos de final, menos el Manchester, que rompió esta estadística, pero el resto fue así", analizó.