Fútbol/Liga Campeones.- Lehmann: "No diría que el Barcelona es favorito para ganar la competición"

22/02/2010 - 20:17

El portero del Stuttgart Jens Lehmann aseguró que para él supone "un placer" medirse al Barcelona en octavos de final de la Liga de Campeones y, aunque cree que "será una eliminatoria muy dura, seguramente la más difícil de la ronda", considera que el equipo azulgrana "no es favorito para ganar la competición" porque "nunca un equipo ha ganado la Champions dos veces consecutivas".

STUTTGART (ALEMANIA), 22 (EUROPA PRESS)

"No tiene importancia ser el equipo teóricamente débil. Sabemos que ellos son favoritos en esta eliminatoria, pero no diría que el FC Barcelona es favorito para ganar la competición, ya que nunca un equipo ha ganado la 'Champions' dos veces consecutivas. Si al final consiguen derrotarnos, estoy convencido que seguirán hasta el final con opciones", señaló Lehmann en una entrevista a 'Barça TV' recogida por Europa Press.

A la hora de valorar las oportunidades de su equipo en la eliminatoria, el guardameta explicó que "cuando tienes un gran ataque y un juego principalmente ofensivo, puedes descuidar la defensa", apuntando a un posible punto débil del Barcelona. "Tal vez eso puede ser un punto donde podemos hacer daño", deseó, consciente a la vez de que "será muy complicado tener una oportunidad de ganar, ya que son un conjunto muy completo".

Lehmann desveló que antes del sorteo pensaba que Barcelona y Arsenal eran los "dos equipos que serían muy complicados de ganar", aunque, lejos de lamentarse por el enfrentamiento, se confesó "feliz" porque nunca ha pisado el Camp Nou. "Es el único estadio donde aún no he jugado nunca. En los últimos compases de mi carrera profesional es un placer enfrentarme a un gran equipo como el Barça", apuntó.

El germano vertió palabras de alabanza sobre su homólogo en el equipo azulgrana, Víctor Valdés, un portero "muy bueno, muy ágil y muy explosivo". "No sé por qué no juega en la selección. Me gustaría verlo en Inglaterra, donde el trabajo del portero es un poco más complicado. Ha conseguido muchos reconocimientos y premios hasta ahora. Creo que tiene mucho tiempo para continuar progresando y consiguiendo más títulos", ensalzó.