Messi: "Tampoco tenemos que volvernos locos por dos partidos malos"

22/02/2010 - 20:44

El delantero del FC Barcelona Leo Messi aseguró este lunes que pese a la derrota contra el Atlético de Madrid (2-1) y al juego desplegado en la victoria contra el Racing (4-0) los jugadores blaugrana "no" tienen que "volverse locos" por dos partidos "malos", en los que el juego desplegado no ha sido el habitual.

STUTTGART (ALEMANIA), 22 (EUROPA PRESS)

"No es el fútbol que solemos hacer habitualmente, pero tampoco tenemos que volvernos locos por dos partidos malos. Tenemos que hacer lo de siempre, tener la pelota y jugar rápido", manifestó el internacional argentino. "Sabemos que no hicimos un gran partido, somos los primeros en hacer autocrítica", añadió.

Por ello, argumentó que si Guardiola comentó al término del partido contra los cántabros que no había sido un buen encuentro, es porque "fue así". "Esperamos no repetir algo así porque el Madrid está muy cerca y en 'Champions' con un error te vas fuera", alegó. "Sabemos que a estas alturas no hay nada fácil, un mal partido te puede complicar e incluso dejar fuera. Sabemos todo eso y estamos concentrados para sacar un buen resultado aquí", añadió.

Messi es consciente de que yendo a por el partido desde el primer minuto, todo será más fácil. "Vamos a salir a jugar como lo hacemos siempre, respetando al rival y yendo a por el partido y teniendo en cuenta que nos queda otro partido como local y no tenemos que volvernos tampoco locos", matizó.

Sobre si le gustaría volver a marcar en el feudo alemán, comentó que lo importante es llevarse la victoria a Barcelona. "Lo importante es ganar. Si el que hace los goles soy yo o no, no tiene importancia. Hay que seguir avanzando. Si hago goles, mejor, y si no que los haga quién sea. Lo importante es ganar", manifestó. "Todo sigue igual, mi manera de jugar sigue siendo la misma. Espero jugar como la otra vez aquí y si es posible marcar mejor", aseveró.