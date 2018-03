Cristiano Ronaldo dice que le afectó mucho lo sucedido en Madeira

Madrid, 22 feb (EFE).- Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Real Madrid, señaló hoy que le afectó mucho ver las inundaciones de la isla de Madeira y que trabaja para ayudar a las familias de las víctimas.

El pasado sábado, la isla de Madeira sufrió los efectos de un temporal que provocó inundaciones y riadas, en las que murieron al menos 42 personas.

El delantero del Real Madrid, natural de Funchal, capital de Madeira, declaró a Canal Plus que vio las imágenes del desastre por televisión el domingo a mediodía y que le afectaron mucho porque allí fue donde aprendió a jugar al fútbol y donde conserva familiares y muchos amigos de la infancia.

El goleador señaló, no obstante, que entre las víctimas no se encuentra ningún familiar cercano y que desde que conoció la noticia trabaja para ayudar a los damnificados.

"Todavía no está claro qué es lo que vamos a hacer. No hay nada concreto. Estamos trabajando para ello. Todos los maderienses estamos trabajando para ayudar. Puede ser un partido amistoso, pero todavía no haya nada concreto", comentó.

Ronaldo explicó que la iniciativa de salir con una camiseta interior con el nombre de Madeira en el partido que enfrentó a su equipo con el Villarreal el domingo por la noche fue una decisión suya.

"Fue una cosa sencilla que partió de mis sentimientos. Fue un acto bonito el dedicar el gol porque en Madeira fue donde aprendí a jugar y donde tengo los amigos de mi infancia. Es una cosa normal lo que hice", dijo el portugués.

"Me afectó mucho. Estaba viendo la tele y las imágenes. Me pareció muy triste, pero luego salí a jugar con todas las ganas para ayudar a mi equipo, porque no me gusta mezclar mi trabajo con los problemas personales", explicó.

"Salí con la cabeza limpia para ayudar a mi equipo, aunque a veces me venían las imágenes a la cabeza", añadió el delantero, quien opinó, sobre el gol que marcó al Villarreal, que "son situaciones del fútbol". "Es mi trabajo y espero marcar muchos más goles en España", concluyó.